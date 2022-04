Voiture électrique: les trois véhicules les plus chers du marché

Aujourd’hui, Tesla Magazine vous invite à découvrir les trois bijoux du moment. De la Porsche Taycan à la Tesla Model S Plaid, puis à la Lucid Air, c’est parti pour ce TOP 3 dont le maître mot est « mettre la main à la poche » !

Porsche Taycan

Issue du concept Mission E révélé en 2015, la Porsche Taycan est commercialisée depuis fin 2019.

Déclinée en quatre versions 2S, 4S, Turbo et Turbo S, elle cumule jusqu’à 761 ch de puissance et 463 km d’autonomie.

Le modèle d’accès Taycan 2S est disponible à partir de 86.254 euros en France, soit 20.000 euros de moins que l’ancienne entrée de gamme, le Taycan 4S, affiché à 108.632 €, hors options.

La Turbo est plus onéreuse, dès 155.552 €, la Turbo S étant le haut de gamme avec ses 189.152 €.

Les livraisons ont débuté en 2020, sauf pour la 2S, qui a rejoint la gamme plus tardivement.

Design extérieur et intérieur

Le design de la Porsche Taycan s’inspire du concept Mission E offrant lui même des similitudes avec la 918 Spyder, l’arrière évoquant la 911.

Arborant une carrosserie composée d’un mélange d’aluminium, d’acier et de plastique renforcé par des fibres de carbone (PRFC), la Taycan est montée sur des jantes en carbone : 21″ à l’avant et 22″ à l’arrière. Les freins aluminium logés dans ces roues sont impressionnants, allant jusqu’à un diamètre de 420 mm sur la Turbo S, associés à des étriers 10 pistons.

Capable d’accueillir jusqu’à quatre passagers, l’habitacle se remarque par les nombreux écrans, au nombre de cinq exactement. Aux commandes tactiles, la commande vocal est bien entendu possible.

Motorisation et performances

Similaires à ceux utilisés sur la 919 hybride, deux moteurs électriques animent la berline électrique. Particularité, le bloc arrière possède une transmission à 2 vitesses, contre une à l’avant. De base, le système développe 625 chevaux de puissance (460 kW).

Une fonction Overboost distingue cependant les modèles Turbo et Turbo S. Le premier atteint 500 kW (680 ch), le second 560 kW (761 ch), le couple étant de respectivement 850 et 1.050 Nm.

Ces caractéristiques permettent d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes sur la Taycan Turbo S, et de passer la barre de 200 km/h et 9,8 secondes. La Turbo est très légèrement plus modeste, avec 3,2 secondes et 10,6 secondes.

Batterie et autonomie

La batterie lithium-ion se situe dans le plancher du véhicule et s’étend sur toute la longueur entre les essieux avant et arrière pour assurer une répartition uniforme des masses.

Annoncée à 93,4 kWh (408 cellules LG), la capacité du pack permet à la Taycan de disposer de 381 à 463 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP. Le plus petit pack de 79,2 kWh permet jusqu’à 407 km sur les Taycan 2S et 4S.

En résumé : Porsche Taycan

Prix : à partir de 86 254€

Autonomie : 381 à 463 km d’autonomie (WLTP)

Volume du coffre : 530L

Tesla Model S Plaid

A l’occasion de sa conférence baptisée « Battery Day », Tesla a annoncé le lancement de la plus performante de toutes les Models S : la version Plaid. Equipée de trois moteurs électriques, elle accélère comme une sportive et offre une autonomie spectaculaire. Comme son prix… Près de 630 km d’autonomie en réel pour 130 000 €.

Un tarif élevé dans l’absolu, mais qui reste très compétitif au regard du niveau de performance de cette voiture hors du commun.

Design extérieur et intérieur

Issue du monde de l’informatique, l’architecture très innovante de cette voiture s’apparente à celle d’un smartphone roulant avec une batterie intégrée dans le plancher et un grand écran tactile mis à jour en continu. Cette architecture lui confère également d’excellentes prestations familiales avec trois places arrière spacieuses et deux immenses coffres.

La dernière génération de Tesla Model S se différencie surtout par son aménagement intérieur entièrement repensé. La planche de bord totalement redessinée se compose désormais d’un grand écran tactile en position horizontal avec un compteur numérique redessiné et un volant sans branche supérieure de type aviation baptisé Yoke.

Motorisation et performances

Imaginez : une Model S dotée de trois moteurs électriques délivrant la bagatelle de 1 100 chevaux répartis sur les quatre roues. De quoi permettre à l’engin de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2,1 s, les 400 m départ arrêté sont avalés en moins de 9 s et la vitesse de pointe est annoncée à 320 km/h. La Tesla Model S Plaid est donc le modèle phare de la marque.

En outre, les fans remarquent la présence d’ailes arrière élargies sur la version Plaid qui apportent une fine touche de bestialité. Sous ce discret manteau se cache en effet une importante modification du châssis qui comprend deux nouveaux essieux en aluminium renforcé intégrant de nouveaux moteurs.

Batterie et autonomie

Côté autonomie, Tesla annonce pouvoir dépasser les 840 km.

Cumulant 95 kWh de capacité, le pack de batterie au lithium-ion se compose toujours de cellules Panasonic de type Nickel Aluminium Cobalt, mais leur intégration a été optimisée et la tension augmentée (350 à 450 V) afin de délivrer plus de puissance et en recevoir davantage lors de la recharge.

En résumé : Tesla Model S Plaid

Prix : à partir de 130 000€

Autonomie : de 630 à 840 km

Volume du coffre : 793 L

Lucid Air

En Europe, le club très select des berlines électrique haut de gamme va bientôt compter un nouveau membre. Près d’un an environ après son lancement aux Etats-Unis, la marque Lucid veut vendre sa berline de luxe Air en Allemagne dans un premier temps.

Avec ses 400 kilomètres d’autonomie et ses 400 chevaux, le modèle d’entrée de gamme (Air) devrait être proposé aux alentours de 60.000 dollars hors taxes et hors aides gouvernementales.

hors taxes et hors aides gouvernementales. Quant à la version haut de gamme, sa production se limiterait à 255 exemplaires. Beaucoup plus sportive, elle proposerait 1000 chevaux de puissance et serait vendue entre 100/150.000 dollars (Air dream Edition), toujours hors taxes et hors aides gouvernementales.

sa production se limiterait à 255 exemplaires. Beaucoup plus sportive, elle proposerait 1000 chevaux de puissance et serait toujours hors taxes et hors aides gouvernementales. Son prix d’envoi resterait cependant inférieur à ses deux concurrentes, la Porsche Taycan et la Tesla Mode S Plaid.

[EDIT] Selon nos dernières informations, le prix de la Lucid Air débute à $169 000 (158 000 €) pour l’édition Dream, fabriquée en un lot limité de 520 exemplaires. Vient ensuite la Grand Touring, à 139 000 dollars (130 000 €). Plus tard, Lucid promet que des versions à prix plus bas seront ajoutées à la gamme, pour arriver finalement à un prix de base de 77 400 $ (72 000 €) pour la version Pure.

Design extérieur et intérieur

L’architecture Space Concept de Lucid comprend non seulement la miniaturisation d’une transmission électrique et d’un bloc-batterie, mais elle étend également la cabine du passager vers l’avant et vers l’arrière! donnant à l’Air un look unique. Une forme fluide non interrompue par aucun détail qui n’est pas nécessaire, de ce fait, Lucid Air est la voiture de luxe la plus aérodynamique au monde.

Devant le conducteur se trouve un énorme écran 5K en verre incurvé de 34 pouces qui semble flotter au-dessus du tableau de bord. Pendant mon temps avec la Porsche Taycan, j’ai vraiment apprécié son magnifique écran conducteur incurvé de 16,8 pouces. L’affichage de l’Air est plus de deux fois plus long que celui du Taycan et divisé en trois sections de contenu distinctes.

Le solide toit en verre couvre la totalité de la cabine presque sans interruption. Les occupants de l’avant et de l’arrière apprécieront la vue incroyable ; la ligne de démarcation entre l’intérieur et l’extérieur s’estompe.

Motorisation et performances

Deux-roues motrices ou transmission intégrale, Lucid laissera les clients choisir la configuration de sa berline électrique.

En « entrée de gamme », c’est une motorisation de 400 chevaux qui sera proposée. Quant au haut de gamme, ses performances devraient flirter avec les meilleurs supercars. Animées par deux moteurs électriques – un par essieu – la Lucid Air 1000 chevaux promet des accélérations fulgurantes avec un 0 à 96 km/h abattu en 2.5 secondes.

Batterie et autonomie

Alimentée par une batterie de 113 kWh, la version haut de gamme proposera environ 800 kilomètres d’autonomie. Elle sera complétée par d’autres configurations. En entrée de gamme, la Lucid Air devrait proposer 400 kilomètres d’autonomie ce qui laisse présager un pack de 70 à 90 kWh. Une fois sur le marché, le Lucid Air sera le véhicule électrique le plus rapide en terme de recharge.

A noter : La Lucid Air est un véhicule qui se décline en 4 versions. L’Air, la Touring, la Grand Touring et la Dream Edition, cette dernière étant la plus haut de gamme.

Cette version propose un bloc moteur de 1080 ch, une autonomie de 593 kilomètres selon le cycle WLTP, une accélération de 0 à 100 km/h en 2.5 s et une vitesse maximale de 270 km/h.

Elle possède une charge compatible ultra rapide de 350 kW (60 % d’énergie en 20 minutes de charge, jusqu’à 32 kilomètres en une minute).

La mise en production de la Lucid Air a débuté fin 2020 aux Etats-Unis. En termes de commercialisation, il ne faut donc pas s’attendre à voir les premières exemplaires sur les routes américaines avant début 2021 et sans doute bien au-delà en Europe.

En résumé : Lucid Air