Guide bornes de recharge et installateurs à Avignon

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Avignon.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Avignon

Réseau publique Adresse Tarifs E55 charging Mairie sud rocade- Rue jean Althen, 84000 Avignon 0,066 € / minute EFS Avignon 390 Rue Jean Marie Tjibaou, 84000 Avignon Gratuit E55 charging Pont des deux eaux -parking du centre commercial Pont des 2 Eaux 0,066 € / minute Effia Route du Confluent, 84000 Avignon 1,65 € + 0,55 € / kWh E55 charging Blvd de l’Oulle, 84000 Avignon De 0,026 € / minute à 0,066 € / minute

Qui est E55 Charging ?

E55 Charging est une entreprise spécialisée dans les solutions de recharge pour les véhicules électriques. Elle propose des solutions innovantes de recharge, notamment des bornes de recharge rapide et des systèmes de gestion de l’énergie pour les parkings et les entreprises. L’objectif de E55 Charging est de faciliter l’utilisation de véhicules électriques en offrant des solutions de recharge pratiques et fiables, adaptées aux besoins des conducteurs de véhicules électriques. La société se concentre sur la fourniture de solutions de recharge de haute qualité et éco-responsables qui permettent aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leur véhicule rapidement et en toute sécurité.

En outre, E55 Charging a également développé une application mobile pratique pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement les bornes de recharge les plus proches et de suivre leur consommation d’énergie en temps réel.

Qui est Effia ?

EFFIA est une entreprise spécialisée dans la gestion de parkings, proposant un réseau de plus de 500 parkings en France et en Belgique, situés en centre-ville pour offrir une solution de stationnement pratique et accessible. Leur plateforme en ligne permet de trouver facilement le parking le plus adapté à ses besoins, en quelques clics seulement.Que ce soit pour un stationnement ponctuel ou régulier, EFFIA propose une large gamme d’options de stationnement pour répondre aux besoins de chacun.

Grâce à leur expertise en matière de gestion de parkings et leur réseau étendu, EFFIA est un partenaire de choix pour tous les besoins de stationnement en centre-ville.

Les meilleurs installateurs de bornes à Avignon

Installateurs locaux Adresse WeeNov’up 22 allée des primeveres 84130 Le Pontet Maestro EURL bât C E1 1 avenue Mazarin 84000 Avignon Martin multiservices 14 rue Joseph Moutonnet , 84140 Avignon Ecoreno 13 rue Ernest Teissier 84000 Avignon Ekil construction 2, Bvd Euroméditerranée, Quai d’Arenc, 13002 Marseille

Weenov’Up

L’entreprise est soucieuse de la satisfaction de ses clients et veille à fournir un service de qualité, rapide et efficace pour répondre aux besoins de ses clients.

Weenov’Up est une société spécialisée dans les travaux d’électricité générale, que ce soit pour des projets de construction neuve ou de rénovation, et qui est située autour d’Avignon. En tant qu’entreprise d’installation de bornes, Weenov’Up propose des services d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Ils peuvent également vous conseiller sur le choix de la borne la plus adaptée à vos besoins et vous accompagner tout au long du processus, de l’étude de faisabilité à la mise en service de la borne.

Leur expertise en matière d’électricité générale leur permet également de vous proposer des solutions sur mesure pour tous vos projets électriques.

Maestro EURL

Maestro EURL est une entreprise d’installation électrique basée à Avignon. Elle propose des services d’électricité générale pour les particuliers et les professionnels. L’entreprise est spécialisée dans l’installation, la maintenance et la réparation de systèmes électriques pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Elle fournit également des services de dépannage électrique d’urgence pour les situations critiques. Maestro EURL s’engage à fournir des solutions électriques efficaces et durables, en utilisant des techniques et des équipements de pointe pour assurer la qualité de ses prestations.

Martin multiservices

Martin Multiservices est une société spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, basée à Avignon. Créée en 2011, l’entreprise propose des solutions d’électricité pour les particuliers et les professionnels, ainsi que des petits travaux pour répondre aux besoins de ses clients. La société est soucieuse de fournir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Elle propose un large éventail de services, notamment l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, l’installation de systèmes électriques pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que des services de dépannage électrique d’urgence. Martin Multiservices met l’accent sur la qualité et la fiabilité de ses prestations, en utilisant des techniques et des équipements de pointe pour assurer un service de qualité à ses clients.

L’entreprise est fière de son expertise et de son engagement à fournir des solutions électriques efficaces et durables à ses clients.

EcoReno SAS

EcoReno SAS est une entreprise de travaux électriques et de couverture qui est située à Avignon (84). Depuis sa création en 2013, EcoReno s’est spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Ils proposent des solutions complètes d’installation de bornes pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Leur expertise en matière d’électricité leur permet de réaliser des études de faisabilité, des installations électriques conformes aux normes en vigueur, des raccordements au réseau et des services de maintenance et de dépannage.

En tant qu’entreprise responsable, EcoReno accorde une attention particulière à l’utilisation de matériaux durables et respectueux de l’environnement dans ses travaux.

Ekil Construction

Ekil Construction est une entreprise spécialisée dans la construction et l’aménagement de bâtiments, qui s’est récemment engagée dans le développement de la mobilité électrique en proposant des solutions de recharge pour les véhicules électriques. Plus précisément, Ekil Construction offre des services d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans la région d’Avignon, située dans le département du Vaucluse. En proposant ces services, l’entreprise souhaite encourager l’utilisation de véhicules électriques en facilitant l’accès à des infrastructures de recharge pratiques et efficaces.

Ekil Construction s’efforce également de fournir des solutions écologiques et durables pour répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques et contribuer à la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.