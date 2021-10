La recharge en box à Paris : LA SOLUTION BOX AUTO

- Publicité -

Dans la perspective d’achat et de recharge d’un véhicule électrique, avez-vous déjà entendu parler de la solution du box à louer ? BOXAUTO vous propose un site sécurisé à deux pas du métro Olympiade, dans le 13ème arrondissement.

Si vous habitez ou travaillez à Paris, vous connaissez non seulement la problématique des box, mais aussi celle de la recharge de votre véhicule électrique : une solution inédite qui combine les deux, c’est le combo gagnant !

Équipé de 3 bornes semi-rapides de 22 KW, de 308 box et 44 emplacements de parking en terrasse sur le même site, cette solution opérationnelle depuis juillet 2020 vous permet de recharger facilement votre véhicule. Cette solution on ne peut plus innovante a de quoi séduire : un si petit nombre de bornes permet en fait de les rentabiliser au maximum.

Tous les box sont susceptibles d’accueillir des voitures électriques, tout en étant en capacité d’assurer le chargement derrière. Et l’entreprise n’exclut pas d’en ajouter davantage !

Ces bornes permettent par exemple à un véhicule venant avec une charge résiduelle de la batterie de 10% de :

recharger à 100% une Renault Zoé modèle 2013 (batterie de 22 KWH) en moins d’une heure ;

recharger à 100% une Renault Zoé modèle 2017 (batterie 41 KWH) en 1 heure et 40 minutes ;

recharger à 100% une Renault Zoé modèle 2019 (batterie 52 KWH) en 2 heures et 10 minutes ;

recharger une Tesla modèle 3 de 2021 (batterie de 75 KWH) en environ 3 heures.

A noter : Ces bornes sont exclusivement réservées aux clients locataires de boxes au mois, vous ne pouvez pas y accéder si vous n’avez pas de box loué. Un roulement par planning étant en place, il y a de la place pour tout le monde !

En indiquant sur le tableau de réservation des bornes le numéro de votre box, le gardien, comme il le fait couramment déjà pour des véhicules non électriques, peut venir prendre votre véhicule au moment de votre dépôt ou dans le box, se charger de la mise en charge et le garer à nouveau. Il fait juste un tour de contrôle de l’état de la voiture avant de la déplacer.

Il assure donc un “service de voiturage” si vous en exprimez le besoin. Vous n’avez pas du tout besoin de vous garer sur la borne, de la brancher et d’attendre le temps de la recharge avant de la récupérer, ce ne serait pas du tout pratique ! Le service est impeccable de ce côté-là, vous n’avez pas à vous en faire.

Ce service unique à BOX AUTO constitue un énorme avantage pour le client qui n’a donc pas à prendre son temps, contrairement à ce qu’il se produit pour lui s’il utilise des bornes publiques sur lesquelles il doit attendre :

Qu’elles soient libres et qu’elles fonctionnent correctement, ce qui est loin d’être toujours le cas contrairement à la société qui a un contrat avec IZIVIA (filiale d’EDF), installateur de bornes ! Patienter sur place jusqu’à recharge totale ou partielle.

Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment gérer vous-même vos recharges en direct sur la borne comme vous le faites à l’extérieur. C’est vous qui voyez !

Après la création d’un badge, la facturation des recharges sera établie mensuellement par IZIVIA. Ces factures seront disponibles chez vous par téléchargement. BOX AUTO a établi un contrat de fourniture d’énergie avec EDF qui permet des prix bloqués pour 3 ans.

Combien ça coûte ?

Pour éviter une durée d’occupation abusive des bornes, la tarification hors TVA à l’heure actuelle est la suivante :

1ère heure : 4,50€/heure, soit 5,40€/heure TTC

4 quarts d’heures suivants : 1,50€ par quart d’heure, soit 1,80€ TTC par quart d’heure

à partir de la 3ème heure : 2€ par quart d’heure, soit 2,40€ TTC par quart d’heure

Tarifs des box et parkings :

Rez-de-Chaussée : 157€

1er sous-sol : 125€

2ème sous-sol : 122€

3ème sous-sol : 109€

1er étage : 126€

2ème étage : 126€

Box doubles : 223€

Parkings : 71€

Le 1er mois est offert, contactez-les maintenant !

Quels sont les documents à fournir ?

Des photocopies de la carte grise, de l’attestation d’assurance, de la pièce d’identité, du justificatif de domicile, du bulletin de salaire, de l’avis d’imposition, du relevé d’identité bancaire. Pour les sociétés : un extrait k bis de moins de 3 mois. La présence des originaux est requise, tout comme le versement d’un mois de dépôt de garantie. En cas de départ, le préavis est d’un mois.

Contact

Téléphone : 01 45 83 62 12

Mail : contact@box-auto.com

Adresse internet : www.box-auto.com

Vous avez besoin de recharger votre véhicule dans le 13ème arrondissement de Paris, tournez-vous vers BOXAUTO, UN SERVICE PRATIQUE ET IMPECCABLE !