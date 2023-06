Comment financer l’achat d’une voiture Tesla ?

Vous rêve​z du véhicule électrique le plus performant du marché ? La célèbre firme américaine

d’Elon Musk, pionnière dans son domaine, allie élégance et rapidité. Une accélération quas

instantanée, une autonomie à toute épreuve, une technologie du futur… Il n’est pas difficile

d’expliquer le succès grandissant des véhicules Tesla. Si vous êtes attiré par la Tesla Model 3,

la voiture plus vendue, ou par la Model S, celle qui a fait connaître la marque, vous devez

vous poser la question du financement.

Crédit auto ou LOA pour un achat ? Fouillez parmi les offres de voitures Tesla en leasing et

faites votre choix ! Voici nos conseils pour un achat.



Achat d’une voiture Tesla : le crédit auto

Financement historique, le crédit auto est un crédit à la consommation destiné à l’achat d’une

voiture neuve ou d’occasion. Il s’étale sur 7 ans maximum et pour un montant total de 75 000 euros. Le prêt s’obtient auprès d’un organisme de financement ou des agences de crédit en ligne.

En général, le conducteur devient immédiatement le propriétaire de la voiture Tesla. Il

peut alors la revendre à tout moment et les charges liées aux entretiens et aux réparations lui

incombent. Il faut également souscrire à une assurance emprunteur, assez onéreuse.

Il arrive néanmoins que l’organisme de financement mette en gage le véhicule, le temps que

le prêt soit remboursé. Dans ce cas, le conducteur n’est pas propriétaire à la signature du

contrat de crédit auto, mais à la fin.

Achat d’une voiture Tesla : le leasing

Saviez-vous qu’aujourd’hui, d’après l’ASF, 8 voitures sur 10 sont financées en LOA ? Ce

type de financement progresse chaque année, et pour cause ! La location avec option d’achat

s’explique par ses nombreux avantages. Mais tout d’abord, qu’est-ce que c’est, la LOA ?

La LOA, location avec option d’achat, ou encore leasing, permet de devenir locataire d’un

véhicule neuf ou d’occasion pendant une durée 2 à 5 ans. Vous payez uniquement l’usage de

la voiture, moyennant des loyers mensuels fixés en début du contrat.

La particularité du leasing, c’est l’offre de rachat du véhicule Tesla, si vous le souhaitez, au terme de la période de location.

La valeur résiduelle, fixe elle aussi, est connue à l’avance, ce qui vous permet

d’anticiper ou non l’achat du véhicule que vous aurez essayé plusieurs années durant. Cette

liberté de choix, propre à la LOA uniquement, vous laisse locataire jusqu’à la fin du contrat,

en vous offrant le droit de devenir propriétaire quand vous le souhaitez !

La LLD (location longue durée), par exemple, n’offre pas cette possibilité. Elle vous oblige en

effet à restituer la voiture Tesla à la fin de la période de location. Si vous souhaitez conserver

le choix d’acheter ou non le véhicule, mieux vaut partir sur une LOA.

Que choisir entre le leasing et le crédit auto ?

Que choisir finalement entre le leasing et le crédit auto classique pour un achat de voiture

électrique Tesla ? Les deux solutions ont chacune leurs avantages et inconvénients. Si vous

êtes certain de vouloir acquérir le véhicule, partez sur un crédit auto, moins coûteux sur le

long terme.

Si vous préférez garder la liberté de choix, alors la location avec option d’achat

vous correspondra mieux. De plus, la LOA vous permet d’ajuster votre contrat comme vous le

souhaitez, afin d’ajuster les mensualités et correspondre vraiment à vos besoins : état du

véhicule Tesla, kilométrage, apport initial (facultatif), assurances et garanties… C’est l’idéal

pour maîtriser son budget de A à Z ! Ses seuls inconvénients résident dans le respect du forfait kilométrique, si vous choisissez finalement de restituer la Tesla, et dans le prix global dans le cas d’un achat.

Les mensualités restent néanmoins plus faibles pendant la location.

Si vous préférez le crédit auto, attention aux inconvénients majeurs : vous réduisez votre

capacité d’emprunt et le véhicule perd de la valeur à cause de la décote automobile, en cas de

revente future.