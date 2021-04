Tesla fait les ventes du diable sur la recharge en Californie

Tesla propose des rabais supérieur à 50% pour les conducteurs qui rechargent la nuit aux Superchargers. Cette méthode d’incentive permet au constructeur de faire des couvrir la charge en heure creuse sur le réseau. Une idée qui pourrait arriver en France!

Un pilote en Californie?

Pendant les heures creuses, Tesla facturait 0,09 $/kWh, soit une réduction importante de moins d’un tiers du prix normal du kWh dans la plupart des stations Supercharger en Californie.

Pour aller plus loin sur le sujet Supercharger

La méthode n’est pas nouvelle, cela a déjà été testé il y a quelques mois en Californie, aux Pays-Bas et en Suède. Pour renouveler cette opération, le constructeur a voulu offrir un cadeau important et sur un territoire où le constructeur a déjà eu recours à des installations temporaires pour optimiser la charge du réseau.

Message reçu par certains propriétaires

“Évitez la cohue et économisez 50 % sur vos frais de recharge avant 10 h et après 19 h dans tous les Superchargers des principales zones métropolitaines de Californie. Pour connaître les tarifs spécifiques et les sites éligibles, appuyez sur l’épingle de la carte Supercharger sur l’écran tactile de votre véhicule.”

Ce message reporté par Electrek semble avoir été envoyé aux propriétaires qui utilisent très souvent les superchargers. Probablement des habitants qui n’ont pas de solution de recharge à domicile ou au travail.

Un réseau qui s’adapte à la demande?

Carte des Superchargers en France en 2017 Carte des Supercharger Tesla en France en 2021

C’est bien ce que Tesla semble faire avec les nouvelles stations:

Désormais les installations V3 permettent de charger plus vite.

Les stations permettent d’accueillir plus de véhicules.

Tarification adaptée aux coûts de la charge.

Les stations de supercharger sont désormais produites en Chine pour fournir le monde en bornes de recharge. Cette croissance s’effectue sur fonds de rumeur d’un accès prochain à l’ensemble des véhicules électriques.

Si le sujet divise la communauté de propriétaire, le sujet est globalement accepté pour permettre une démocratisation du véhicule électrique et une optimisation concrète du réseau. Ce sera également plus de données pour offrir un service de charge universel et performant.