Dans un contexte où la transition énergétique et la mobilité durable occupent une place centrale dans les stratégies d’entreprise, Wallbox se positionne en avant-garde avec le lancement de sa nouvelle borne de recharge, l’ABL eM4. Conçue pour répondre aux exigences des entreprises modernes, cette solution combine efficacité, durabilité et évolutivité, affirmant ainsi la vision de Wallbox d’une infrastructure de recharge accessible et future-proof.

Une Charge AC Polyvalente pour les Entreprises

La borne Wallbox ABL eM4 est équipée pour supporter la charge AC, offrant ainsi une solution de charge en entreprise à la fois robuste et durable. Avec l’intégration d’un compteur MID, elle se prête idéalement aux configurations à prises simples ou doubles, tout en permettant un équilibrage avancé des charges. Ce faisant, elle répond parfaitement aux besoins variés des flottes, commerces de détail et hôtellerie, lieux de travail, ainsi que des parkings publics et semi-publics.

Prête pour l’Avenir avec Wallbox ABL eM4

L’ABL eM4 de Wallbox se distingue par sa préparation aux défis et opportunités futurs. Certifiée ISO 15118, elle assure une compatibilité pérenne avec les véhicules électriques et les normes à venir. La technologie Plug & Charge simplifie l’expérience utilisateur en permettant une reconnaissance automatique des véhicules, tandis que l’accès peut également être contrôlé via RFID, rendant la solution non seulement avancée technologiquement mais aussi extrêmement conviviale.

Installation et Maintenance Simplifiées

La conception modulaire de l’ABL eM4 facilite grandement son installation et sa maintenance. Capable d’être installée mécaniquement en moins de 10 minutes, elle offre une flexibilité sans précédent grâce à ses multiples points d’entrée d’alimentation. De plus, l’application de mise en service dédiée guide les utilisateurs à travers le processus d’installation et de configuration, assurant une expérience sans heurts.

Évolutivité et Connectivité Avancées

L’ABL eM4 permet de créer un réseau de charge personnalisé adapté à chaque entreprise. Grâce à sa capacité à former des groupes de chargeurs et à se connecter via Ethernet ou Wi-Fi, elle offre une solution véritablement scalable. L’équilibrage des charges, statique ou dynamique, garantit une gestion optimale de l’énergie, même en cas de limitation de l’extension de puissance.

Une Expérience Utilisateur Inégalée

Wallbox met l’accent sur l’expérience utilisateur avec l’ABL eM4. L’anneau LED et les signaux sonores fournissent des indications claires sur l’état de charge et l’accès RFID. De plus, la borne est compatible avec une gamme d’accessoires de montage et de protection, permettant une personnalisation complète de l’installation selon les besoins spécifiques de chaque entreprise.

Vers un Avenir Électrifié avec Wallbox

Wallbox ABL eM4 incarne l’engagement de Wallbox envers le développement de solutions de charge électrique innovantes pour les entreprises. En offrant une solution de charge durable, facile à installer, et prête pour les défis de demain, Wallbox pave la voie vers un avenir électrifié plus accessible et plus durable. Les entreprises à la recherche de solutions de recharge électrique de pointe trouveront dans l’ABL eM4 un allié précieux pour leur transition énergétique.

Galerie photo

Points forts

Flexibilité de la puissance de recharge: Avec une puissance de recharge configurable allant de 3,7 kW à 22 kW, la borne ABL est adaptable à différents besoins énergétiques, ce qui la rend idéale pour une variété de véhicules électriques. Installation et maintenance simplifiées: La conception modulaire et les multiples options de montage (mur ou colonne piédestale) facilitent l’installation et la maintenance, réduisant ainsi le temps et les coûts associés. Protection avancée: La classe de protection IP55 garantit que la borne est adaptée pour une utilisation en extérieur, protégée contre les jets d’eau légers. Le dispositif de protection FI type A avec protection DC assure la sécurité des utilisateurs et des véhicules pendant la charge. Connectivité et contrôle: L’intégration du LAN, du Wi-Fi et des autres interfaces comme RS485, ainsi que le support des protocoles OCPP et Modbus TCP, permet une gestion facile et une intégration dans des systèmes de gestion de charge existants. Accès sécurisé: La protection d’accès via RFID et la compatibilité avec la norme ISO 15118 pour le Plug and Charge offrent une expérience utilisateur sécurisée et conviviale, en simplifiant le processus de charge pour les conducteurs.

Points faibles

Absence de câble de charge inclus: La non-inclusion d’un câble de charge pourrait être un inconvénient pour certains utilisateurs qui doivent alors se procurer un câble compatible séparément. Complexité pour les non-initiés: Malgré les efforts pour simplifier l’installation et la mise en service, la richesse des fonctionnalités et des options de configuration pourrait s’avérer complexe pour des utilisateurs ou des installateurs moins expérimentés. Limitation de l’équilibrage dynamique des charges: Bien que la borne supporte l’équilibrage dynamique des charges jusqu’à 30 points de charge, cette capacité pourrait être insuffisante pour les installations à grande échelle nécessitant une gestion plus complexe de la charge. Dépendance au réseau pour certaines fonctionnalités: L’accès à certaines fonctionnalités avancées dépend de la connectivité réseau, ce qui pourrait poser problème dans des zones avec une couverture réseau limitée ou instable.

