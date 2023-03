Avis borne de recharge SESAME 29200 /29250 de Sobem-Scame

Depuis deux ans, je suis passionné par le déploiement des bornes de recharge en France et j’ai à cœur de fournir à mes lecteurs une information de qualité sur ce sujet en constante évolution. Je souhaite ainsi les aider à comprendre la révolution qui est en train de se produire et à découvrir les différentes bornes de recharge disponibles sur le marché français, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Pour garantir l’exactitude de mes informations et offrir un contenu pertinent, je collabore avec un électricien certifié IRVE, membre du réseau Charge Direct. Grâce à cette expertise, je suis en mesure de fournir des conseils pratiques et des astuces pour permettre à mes lecteurs de mieux appréhender l’univers des bornes de recharge et de faire les choix les plus adaptés à leurs besoins.

Quelques informations sur cette borne Sobem-Scame

La borne de recharge SESAME 29200 /29250 de Sobem-Scame est une solution pratique et efficace pour répondre à tous vos besoins de recharge de véhicules électriques. Cette borne de recharge électrique collective, a une puissance allant de 3,7 kW à 22 kW, elle est équipée de la technologie RFID pour une utilisation facile et sécurisée. Elle est dotée d’une connectivité Wi-Fi et peut accueillir jusqu’à 2 points de charge simultanément.

Caractéristiques de la borne SESAME 29200 / 29250

La borne de recharge électrique SESAME 29200/29250 de Sobem-Scame dispose des caractéristiques suivantes :

Puissance : 3,7 à 22 kW

Technologie RFID pour une utilisation facile et sécurisée

Connectivité Wi-Fi

Installation de 1 à 5 bornes

Protection IP54/K10

Garantie constructeur de 24 mois

Montage au sol

Peut accueillir jusqu’à 2 points de charge simultanément

Si vous souhaitez en savoir plus sur la borne de recharge SESAME 29200/29250, vous pouvez télécharger notre brochure ci-dessous. Elle vous donnera une vue d’ensemble des caractéristiques et des avantages de cette borne de recharge électrique Sobem-Scame.

Notre avis d’expert sur la borne SESAME 29200 /29250 par Sobem-Scame

« Je peux vous dire que la borne de recharge électrique SESAME 29200/29250 de Sobem-Scame est une solution de recharge de qualité supérieure. Si vous cherchez une borne de recharge pour votre flotte de véhicules électriques ou pour votre établissement, cette borne pourrait être un excellent choix.

La borne SESAME 29200/29250 dispose d’une technologie RFID pour une utilisation facile et sécurisée, ainsi que d’une connectivité Wi-Fi pour un suivi à distance pratique. Elle offre également une puissance allant de 3,7 à 22 kW, ce qui permet une recharge rapide des véhicules électriques. De plus, elle peut accueillir jusqu’à 2 points de charge simultanément, ce qui la rend idéale pour les établissements de toutes tailles.

En tant qu’électricien, je suis particulièrement satisfait de la protection IP54/K10 de cette borne de recharge électrique, qui garantit une durabilité optimale. De plus, la borne est facile à installer et peut être montée au sol pour une utilisation pratique dans les parkings, les centres commerciaux, les hôtels et autres établissements.

En résumé, la borne de recharge SESAME 29200/29250 de Sobem-Scame est une solution de recharge électrique de qualité supérieure, idéale pour les flottes de véhicules électriques ou pour les établissements qui souhaitent offrir une solution de recharge pratique et durable à leurs clients. » Nicolas, électricien partenaire de Charge Direct par Tesla Mag