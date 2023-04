Avis borne de recharge Witty de Hager

En tant qu’enthousiaste des bornes de recharge pour véhicules électriques, je souhaite partager mon expertise et mes découvertes avec vous. Mon but est de vous aider à comprendre cet univers en pleine expansion et de vous présenter les différentes bornes de recharge disponibles sur le marché français.

Pour assurer la véracité des informations et la pertinence du contenu, je collabore avec un électricien certifié IRVE, membre du réseau Charge Direct.

Présentation de la borne Witty de Hager

La gamme Witty de Hager propose des solutions de recharge pour véhicules électriques adaptées aux besoins des clients, qu’il s’agisse d’installations résidentielles ou tertiaires. Cette gamme se compose de trois principales solutions : la prise Witty, la borne Witty et la borne Witty Park.

La prise Witty est une prise domestique renforcée conçue pour la recharge des véhicules électriques jusqu’à 16A . Elle peut être installée en intérieur ou en extérieur, en saillie ou en encastré. La solidité de la prise est assurée par des indices de protection IP55 et IK07 .

La borne Witty se distingue par son encombrement optimisé et son design sobre et soigné. Robuste (IK10), elle est facile à installer en intérieur ou en extérieur (IP55), sur un mur ou un pied. La borne intègre une protection 6mA DC et est disponible en version à clés ou RFID et est communicante grâce au protocole OCPP.

La borne Witty Park propose deux points de charge pour une installation encore plus polyvalente. Cette borne robuste (IK10) est facile à installer au mur ou sur pied. Elle intègre le délestage dynamique de la puissance de charge par raccordement de la TIC sur les deux points de charge et un contrôle d'accès RFID. Si la borne est installée sur pied, un coffret 3 rangées peut être intégré dans le pied pour accueillir les protections nécessaires.

Caractéristiques techniques de la borne Witty de Hager

Architecture et système de connexion :

Type de connexion : Type 2S

Mode de fixation : Montage mural

Fonctions :

Contrôle d’accès : Non

Gestion de charge : Oui

Connectivité :

Points de chargement : 1

Prises de courant de chargement Type 2: 1

Caractéristiques électriques :

Tension nominale : 230 V

Fréquence assignée : 50/60 Hz

Courant nominal : 32 A

Dimensions :

Profondeur : 173 mm

Hauteur : 553.5 mm

Longueur : 549 mm

Largeur : 250.5 mm

Puissance :

Puissance raccordée : 4-7 kW

Puissance max. par point de chargement : 7 kW

Alimentation :

Nombre de phases : 1 phase

Matériaux :

Couleur RAL: RAL 7035 – Gris clair

Matière : Plastique

Équipement :

Nombre de commutateurs type A : 1

Compteur d’énergie : Non

Disjoncteur de protection : 1

Standards :

Directive européenne RoHS: Conforme

Sécurité :

Indice de protection IP : IP55

Résistance au choc : IK10

Conditions d’utilisation :

Température de service : -25°C à 50°C

Notre avis d’expert sur la borne Witty de Hager

Voici un résumé des points essentiels à considérer concernant la borne Witty de Hager, en termes d’avantages et d’inconvénients selon notre partenaire, Roger, un installateur certifié IRVE :

Performances de recharge compétitives face à d’autres marques du marché

Éligibilité aux aides financières françaises pour l’achat d’une borne Hager

Installation et utilisation aisées pour les utilisateurs

Design élégant et moderne

Coût relativement élevé comparé à certains concurrents

Absence de certaines fonctionnalités, comme le Wi-Fi intégré et l’accès RFID, qui peuvent être importantes pour certains utilisateurs

Protections électriques non fournies : Prévoir un achat supplémentaire pour les protections électriques circuit puissance.

Avis des utilisateurs : Généralement positifs, soulignant la robustesse et les fonctionnalités intéressantes des bornes Witty de Hager.

Installation et entretien de la borne Witty de Hager

L’installation de la borne Witty de Hager est généralement réalisée par un électricien certifié IRVE, qui s’assure que l’installation répond aux normes et aux exigences de sécurité.

Si vous êtes un installateur certifié IRVE, voici un petit guide pour vous aider à installer et entretenir votre borne Witty de Hager :

Installation :

Choisir l’emplacement : Sélectionnez un emplacement adapté pour la borne, de préférence à proximité du véhicule et du réseau électrique. Prenez en compte l’indice de protection IP55 et la résistance au choc IK10 pour choisir un emplacement sécurisé et à l’abri des intempéries.

Sélectionnez un emplacement adapté pour la borne, de préférence à proximité du véhicule et du réseau électrique. Prenez en compte l’indice de protection IP55 et la résistance au choc IK10 pour choisir un emplacement sécurisé et à l’abri des intempéries. Fixation murale : La borne Witty de Hager est conçue pour être fixée au mur. Utilisez les supports de fixation fournis et suivez les instructions du manuel d’installation.

La borne Witty de Hager est conçue pour être fixée au mur. Utilisez les supports de fixation fournis et suivez les instructions du manuel d’installation. Raccordement électrique : Faites appel à un électricien qualifié pour le raccordement électrique de la borne. Assurez-vous que votre installation dispose d’un disjoncteur 4×40 A courbe C, d’un différentiel 30mA type A/HI, et d’une bobine à émission.

Faites appel à un électricien qualifié pour le raccordement électrique de la borne. Assurez-vous que votre installation dispose d’un disjoncteur 4×40 A courbe C, d’un différentiel 30mA type A/HI, et d’une bobine à émission. Configuration de la borne : Configurez la borne en suivant les instructions du manuel utilisateur, notamment pour la connexion Bluetooth et l’éventuelle installation d’une carte de communication pour le Wifi.

Entretien :

Nettoyage : Nettoyez régulièrement la borne avec un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs.

Nettoyez régulièrement la borne avec un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs. Vérification du câblage : Demandez à un électricien qualifié de vérifier périodiquement le câblage et les connexions de la borne pour assurer une performance optimale et une sécurité maximale.

Demandez à un électricien qualifié de vérifier périodiquement le câblage et les connexions de la borne pour assurer une performance optimale et une sécurité maximale. Mise à jour du logiciel : Assurez-vous que le logiciel de la borne est toujours à jour. Consultez le site web de Hager ou contactez le support technique pour obtenir des informations sur les mises à jour du logiciel.

Assurez-vous que le logiciel de la borne est toujours à jour. Consultez le site web de Hager ou contactez le support technique pour obtenir des informations sur les mises à jour du logiciel. Maintenance préventive : Suivez les recommandations du fabricant en matière de maintenance préventive pour éviter les pannes et prolonger la durée de vie de la borne.

En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que votre borne Witty de Hager est correctement installée et entretenue, offrant ainsi une performance optimale et une longue durée de vie.

Expérience utilisateur de la borne Witty de Hager

Les utilisateurs de la borne Witty de Hager apprécient généralement sa facilité d’utilisation et sa fiabilité. L’interface utilisateur est intuitive et permet un suivi en temps réel de la charge du véhicule électrique. La connectivité Wi-Fi permet un contrôle à distance et une gestion optimale de la recharge, offrant ainsi une expérience utilisateur agréable et sans tracas.

Les fonctionnalités avancées de la borne, telles que la programmation de la charge et la détection de courant résiduel, assurent une recharge sûre et efficiente. Les retours d’expérience des utilisateurs mettent en avant la qualité et la durabilité de la borne Witty de Hager, faisant de cette solution de recharge un choix apprécié par de nombreux propriétaires de véhicules électriques.

La borne Witty de Hager s’avère un choix robuste et fiable pour répondre aux besoins de recharge, qu’il s’agisse d’un usage domestique ou professionnel. Ses fonctionnalités avancées, son installation et entretien aisés, et son interface utilisateur intuitive font de cette borne un excellent compagnon pour votre véhicule électrique.

N’oubliez pas de revenir sur Tesla-Mag pour rester informé des dernières actualités et innovations en matière d’énergie verte et de mobilité durable. Ensemble, adoptons des solutions écoresponsables pour un avenir plus vert.