Comment installer une borne de recharge gratuitement ?

En France, on recense aujourd’hui 600 000 véhicules électriques et on projette d’atteindre le million en 2022. Il y a actuellement en France, un big bang qui fait émerger de nouveaux acteurs qui sont des opérateurs de bornes de recharge. Leur mission ? Révolutionner la vie quotidienne des conducteurs de véhicules électriques sur tout le territoire français. Le moyen ? Installer des stations de charge rapide, déployées gratuitement dans les lieux les plus fréquentés.

Besoin d’aide pour vous équiper en borne de recharge? Dans chaque ville de France, nous analysons pour vous la performance des installateurs de borne pour vous rediriger vers le meilleur. Vous êtes ? * Une Grande Surface Commerciale (SuperU, Leclerc, Carrefour, Lidl etc...) Parcs à thème, base de loisirs (Disneyland, Walibi, Astérix, Musées, zoo etc...) Un particulier en collectivité Un particulier en maison Un siège social avec un parking privé (Restaurant, Cabinet médical, Hôtel, Maison d'hôtes etc..)

Nom Prénom *

Votre véhicule électrique ? * Hybride rechargeable, deux roues électrique, 100% électrique. Toutes marques sauf du 100% thermique !

E-mail *

Code postal + ville *

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Ainsi, les centres commerciaux, les supermarchés, les restaurants ou encore les salles de sports constituent un terrain potentiel pour accueillir ces nouvelles stations du futur. L’idée derrière : vous faites vos courses ? Profitez-en pour récupérer 200 km d’autonomie avec des bornes rapides.

Pour l’espace commercial, ces nouveaux opérateurs prennent en charge :

la création d’un point de livraison dédié,

l’installation complète et la mise en service,

le quotidien opérationnel et la maintenance.

En plus de la gratuité, l’objectif avec cette solution clé-en-main est de n’avoir qu’un seul interlocuteur. Et depuis ce Big Band, fin 2020, ces acteurs rencontrent un véritable succès, tant auprès des propriétaires de parking, qu’auprès des utilisateurs de véhicules électriques. Nous pouvons compter déjà près de 100 hubs de recharge rapide, déployant 260 points de charge.

Un défi qui s’inscrit dans l’air du temps, avec le souhait du gouvernement français de compter un parc de bornes de recharge de 100 000 sur le territoire. Bien loin des 33 363 actuellement disponibles.

Aujourd’hui, et au vu de la croissance du marché de l’électrique en France, il y a un réel besoin à satisfaire. Pour les constructeurs, le marché est immense. C’est près de 7 français sur 10 qui ont compris l’intérêt, tant du confort que de l’environnement, et souhaitent passer à l’électrique.

Le frein principal ? La pénurie de bornes, à la fois inégalement réparties sur le territoire, inadaptées, et trop souvent en panne. Installer des stations de charge gratuites permet à Power Dot de répondre à chacun de ces points de frustration. Elle cible les lieux de passage quotidien, et propose des puissances adaptées au temps de stationnement. Enfin, elle se base sur un modèle qui n’est vraiment rentable que quand les bornes sont disponibles et fonctionnelles.