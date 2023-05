Comment l’hydrogène poursuit sa mue ?

La course à l’innovation technologique dans le secteur de l’énergie propre est en pleine effervescence. L’hydrogène, longtemps relégué au second plan face à la domination de la batterie électrique, connaît un nouvel élan. L’éducation joue un rôle crucial dans la mue de l’hydrogène. C’est ce que nous révèle le partenariat stratégique annoncé entre DMS Éducation et Pragma Industries, deux acteurs majeurs dans leurs domaines respectifs.

L’éducation : un levier pour l’hydrogène

DMS Éducation, un expert dans la conception et la distribution d’appareils et de logiciels didactiques, s’associe à Pragma Industries, un pionnier de la pile à combustible à hydrogène. Leur objectif commun : rendre l’enseignement des piles à combustible plus accessible en France et à l’international. Cela marque un pas important vers la démocratisation de cette technologie prometteuse.

Le premier produit de cette collaboration est un kit pédagogique dédié au Trekhy, un générateur électrique autonome à pile à hydrogène conçu par Pragma Industries. Il offre aux élèves une connaissance approfondie de l’hydrogène et de son fonctionnement pratique, une initiative qui pourrait contribuer à façonner le futur de l’industrie de l’hydrogène.

Un partenariat stratégique sur un marché naissant

Cette alliance entre DMS Éducation et Pragma Industries intervient à un moment où l’hydrogène et les piles à combustible commencent à intégrer les catalogues de formation. C’est une preuve que l’industrie reconnaît l’importance de préparer la nouvelle génération aux défis de l’avenir.

Ce partenariat combine l’expertise pédagogique de DMS avec le savoir-faire technique de Pragma. Le résultat : des systèmes didactiques qui offrent une vue à 360 degrés de la technologie à pile à combustible. « Nous sommes très fiers d’étayer notre catalogue avec Pragma Industries », a déclaré Adrien Castalian, Directeur Général de DMS Éducation. Un sentiment qui semble partagé par Pierre Forté, Fondateur et Président du groupe Pragma, qui a indiqué que « la filière hydrogène est en croissance et elle génère des emplois spécialisés à haute valeur ajoutée. »

Des outils de formation simples et clés en main

Les kits pédagogiques produits par le partenariat DMS-Pragma comportent une description détaillée du système, des caractéristiques techniques de tous les composants, et une série d’activités pratiques. Tout est conçu pour offrir une expérience d’apprentissage complète et enrichissante.

Et ce n’est que le début. Dès la rentrée de septembre 2023, la nouvelle offre « autour de l’hydrogène » de DMS Éducation intégrera de nouveaux kits. Ces derniers seront dédiés au vélo électrique à hydrogène, à l’étude de la gestion d’un cœur de pile à combustible et au fonctionnement d’un Pack energy chain.

En conclusion

Cette initiative de DMS éducation et Pragma Industries est une manifestation concrète de la transformation en cours de l’hydrogène. En investissant dans l’éducation, ces entreprises jouent un rôle essentiel pour préparer la prochaine génération de professionnels de l’hydrogène. En outre, elles contribuent à la création d’une main-d’œuvre qualifiée, capable de répondre à la demande croissante de l’industrie de l’hydrogène.

La démocratisation de l’enseignement de l’hydrogène n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les étudiants et les professionnels de l’industrie. C’est aussi un signal positif pour l’ensemble du secteur de l’énergie propre. En effet, cela reflète une prise de conscience croissante de l’importance de l’hydrogène en tant que source d’énergie viable et durable.

L’hydrogène a été longtemps considéré comme le « parent pauvre » du secteur de l’énergie propre, éclipsé par le succès des véhicules électriques à batterie. Cependant, avec des initiatives comme celle de DMS Éducation et Pragma Industries, l’hydrogène est en train de se frayer un chemin vers le devant de la scène. Il est peut-être encore trop tôt pour prédire si l’hydrogène deviendra un acteur majeur de l’industrie de l’énergie propre, mais une chose est certaine : l’hydrogène ne compte pas rester dans l’ombre. Avec des investissements continus dans l’éducation, la recherche et le développement, l’avenir de l’hydrogène semble prometteur.

Il est donc crucial de continuer à soutenir l’éducation et la recherche dans ce domaine pour assurer la progression constante de cette technologie prometteuse. L’initiative de DMS Éducation et Pragma Industries est une avancée significative dans cette direction, et nous attendons avec impatience de voir quelles autres innovations l’avenir nous réserve dans le domaine de l’hydrogène.