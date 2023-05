La crise immobilière annoncée permet la naissance de nouveaux acteurs

Le secteur immobilier est en perpétuelle évolution et de nouvelles startups innovantes continuent de bousculer les codes établis. SecurClés PRO, Appenin, Depozen et Zestia sont des exemples de ces entreprises qui proposent des solutions novatrices pour répondre aux besoins des gestionnaires immobiliers, des locataires et des acheteurs. Avec des technologies de pointe et des services personnalisés, ces startups offrent des alternatives aux systèmes immobiliers traditionnels, simplifiant ainsi la gestion locative et l’achat de biens immobiliers.

SecurClés : La clé du futur ?

L’innovation ne cesse de se réinventer, même dans les domaines les plus inattendus. Prenez SecurClés PRO par exemple, développé par la société française SecurKeys. Ce service de gestion et de reproduction de clés, badges et bips en ligne a remporté le Prix de l’Innovation. Avec plus de 15.000 modèles reproductibles en ligne, cette solution révolutionne l’approche traditionnelle de la gestion de clés et constitue un avantage considérable pour les gestionnaires immobiliers.

Appenin, l’assurance d’une gestion locative simplifiée

Dans le même esprit d’innovation, l’insurtech Appenin a remporté le Prix des Professionnels pour son dispositif permettant une distribution simplifiée de garanties d’assurance par les professionnels de la gestion locative. Dans une industrie souvent complexe et fastidieuse, Appenin offre une solution qui simplifie la souscription d’une assurance habitation, un point clé pour les administrateurs de biens.

Depozen, une alternative au dépôt de garantie traditionnel

À l’opposé du spectre, nous avons Depozen, qui propose une alternative innovante au dépôt de garantie traditionnel. Lauréate du Prix de la Start-Up, cette assurance offre aux locataires une tranquillité d’esprit lors de l’emménagement, tout en permettant aux bailleurs d’externaliser la gestion du dépôt de garantie. En cette période de crise immobilière, c’est une solution qui pourrait bien faire des vagues.

Zestia versus l’agent immobilier classique

L’immobilier est un secteur en constante mutation, générant une large palette de services destinés à une multiplicité de clients. Cependant, cette diversité peut parfois sembler écrasante pour les acheteurs, en particulier dans le contexte de la crise immobilière actuelle. L’émergence de Zestia en est un exemple parfait.

Zestia se positionne comme le premier réseau en France à accompagner exclusivement le candidat acquéreur dans l’intégralité de son projet d’achat. En combinant les univers de la chasse immobilière et du courtage en prêt immobilier en une seule entité, Zestia offre une solution unique et holistique pour les acheteurs.

Le constat : Un système immobilier en déphasage avec les besoins des acquéreurs

Prenons l’exemple d’un jeune couple souhaitant acheter leur première maison. La complexité du processus actuel peut être écrasante, allant des simulations de prêt bancaires non contractuelles aux courtiers à double rémunération et aux agents immobiliers qui ont tendance à favoriser les vendeurs.