Essai complet de la Mégane E-Tech : est-ce la voiture électrique parfaite pour vous ?

La nouvelle Mégane E-Tech Extended Range (ER) de Renault promet une autonomie approchant les 470 km en une seule charge. Dans cet essai complet, nous examinerons les caractéristiques, les performances et les équipements de cette version innovante de la Mégane pour déterminer si elle est la voiture électrique idéale pour vous.

Présentation de la Mégane E-Tech ER (2023)

La Mégane E-Tech ER se distingue par son design sobre, avec des jantes de 18 » équipées d’enjoliveurs aérodynamiques et une calandre sans lame « F1 ». Cette version est dédiée à l’efficacité et est conçue principalement pour les professionnels. La voiture est proposée à partir de 43 000 €, hors bonus écologique de 5 000 €, et bénéficie d’options de recharge rapide pour faciliter les longs trajets.

Équipements et finitions

La Mégane E-Tech ER est proposée en une seule finition, avec deux options de recharge : « Super charge » et « Optimum Charge », cette dernière offrant une puissance de recharge en courant alternatif de 22 kW pour 2 000 € de plus. L’intérieur est moderne et confortable, bien que certains plastiques durs soient présents. Le système OpenR, composé de deux écrans numériques en forme de « L », offre une excellente résolution et une grande réactivité.

Espace et praticité

Malgré sa taille compacte, la Mégane E-Tech ER offre un espace suffisant pour les passagers arrière et un coffre de 440 litres, l’un des meilleurs de sa catégorie. De plus, des compartiments sous le plancher permettent de ranger les câbles de recharge.

Performances et consommation

Avec 130 ch et un couple maximal de 250 Nm, la Mégane E-Tech ER offre une bonne vivacité en ville et des reprises correctes sur route. La consommation moyenne en ville est de 16 kWh/100 km, tandis que sur autoroute, elle s’élève à 23 kWh/100 km. Lors de notre essai, nous avons relevé une consommation moyenne de 18,9 kWh/100 km, équivalant à une autonomie réelle d’environ 300 km.

Recharge et autonomie

La version « Optimum Charge » permet une recharge de 22 kW en courant alternatif et de 130 kW en courant continu. Cependant, lors de nos tests, nous n’avons jamais pu dépasser 40 kW sur les bornes de recharge rapide Ionity et Engie. Les concurrentes coréennes, telles que l’Ioniq 5 et le Kona, offrent de meilleures performances de recharge.

Tenue de route et confort

La Mégane E-Tech ER offre un excellent compromis entre confort et dynamisme, grâce à des suspensions bien calibrées et une direction précise. La voiture est également bien insonorisée, mais la visibilité arrière est limitée par une lunette étroite.

Caractéristique Détails Prix avant subvention 43 000 € Prix après subvention 38 000 € (bonus écologique de 5 000 €) Puissance 130 ch Autonomie 470 km Capacité de la batterie 60 kWh Charge rapide Jusqu’à 130 kW

Conclusion

Avantages Inconvénients Autonomie importante (470 km) Prix relativement élevé même après subvention Confort de conduite et insonorisation Performances de recharge rapide inférieures aux attentes Espace intérieur et volume de coffre généreux (440 L) Visibilité arrière limitée Interface OpenR moderne et réactive Utilisation de plastiques durs sur certaines parties Finition unique avec des options de recharge Manque de personnalisation des finitions

En conclusion, la Renault Mégane E-Tech ER (2023) est une voiture électrique bien pensée qui offre une combinaison intéressante d’autonomie, de confort et de polyvalence. Son design sobre et élégant séduira les conducteurs à la recherche d’une voiture électrique pratique et fiable. Toutefois, quelques défauts subsistent, notamment en ce qui concerne la recharge rapide, qui ne semble pas être à la hauteur des performances annoncées.

Malgré ces quelques points négatifs, la Mégane E-Tech ER se positionne comme une option solide pour ceux qui cherchent une voiture électrique capable d’effectuer de longs trajets sans compromettre le confort ou l’espace intérieur. Son autonomie de 470 km en cycle mixte WLTP, bien que réduite en conditions réelles, reste tout de même impressionnante pour une voiture de cette catégorie et de ce prix.

Enfin, si vous êtes prêt à débourser un peu plus, la version « Optimum Charge » offre des avantages supplémentaires en termes de capacité de charge, bien que les performances réelles soient légèrement inférieures aux attentes. Dans l’ensemble, la Renault Mégane E-Tech ER (2023) constitue une option attrayante pour ceux qui recherchent une voiture électrique polyvalente et confortable, bien que quelques ajustements pourraient être nécessaires pour la rendre vraiment parfaite.

Alors, est-ce la voiture électrique parfaite pour vous ? La réponse dépendra de vos attentes et de vos besoins en matière de mobilité électrique. Si vous recherchez une voiture confortable, pratique et avec une autonomie décente pour un prix abordable, la Mégane E-Tech ER pourrait bien être un choix judicieux. Toutefois, si la recharge rapide est un critère primordial pour vous, il est possible que d’autres options sur le marché, comme les concurrentes coréennes, soient plus adaptées à vos besoins.

Galerie Photo