Tesla Model Y vs Tesla Model X : qui sera le vainqueur des deux SUV ?

Le style, la performance et la technologie embarquée de Tesla ont été salués par les critiques et les pilotes et ont fait de l’entreprise d’Elon Musk le roi incontesté de la classe EV de luxe. En 2021, Tesla est le constructeur automobile qui connaît la croissance la plus rapide au monde. L’entreprise dispose de 4 véhicules formant le mot sexy : S 3 X Y. Deux d’entre eux sont des SUV, ce qui peut provoquer une certaine confusion pour les acheteurs potentiels.

Dans cette optique, il n’est pas surprenant que le Tesla Model X et le Tesla Model Y figurent parmi les véhicules 100 % électriques les plus vendus et les plus populaires sur le marché aujourd’hui. Mais une fois que vous coupez à travers le battage médiatique, quel modèle de Tesla est-il le meilleur pour vous ?

Malgré leurs nombreuses similitudes dans le design, les gammes de couleurs, les caractéristiques intérieures et la technologie, il y a quelques différences notables entre le Tesla Model X et le Tesla Model Y. Mis à part le prix, quelles sont les différences entre une Model X et une Model Y ?

Pour savoir quel véhicule Tesla est bon pour vous, vous devez d’abord vous demander ce que vous recherchez comme véhicule électrique. Alors que toutes les Teslas sont équipées de fonctionnalités accrocheuses telles que la capacité de conduite autonome limitée, la navigation à l’écran tactile et l’audio haut de gamme, il y a une certaine variabilité dans les capacités de performance de chaque version.

Les conducteurs français qui souhaitent acheter un SUV Tesla n’ont pour l’instant pas le choix, seul le Model X est disponible dans l’Hexagone. Mais avec la reprise de la construction de la Gigafactory de Berlin, le Model Y devrait être disponible début 2022. Examinons les détails et voyons lequel de ces modèles Tesla convient le mieux à vos besoins.

Model Y vs. Model X : lequel est le moins cher ?

La première différence, et celle qui devrait guider la plupart des acheteurs potentiels, est le prix. Plus haut de gamme, le Model X Grande Autonomie commence à 89 990 euros. La version Performance est plus chère, à partir de 106 990 euros. Le Model Y est bien plus abordable. Les versions Grande Autonomie et Performance sont en précommande à 63 000 et 70 000 euros respectivement. Toutefois, un Model X d’occasion pourrait offrir une solution intermédiaire intéressante.

Model Y vs. Model X : qui a la meilleure autonomie ?

L’autonomie n’est pas significativement différente entre les 2 SUV. Les versions Grande Autonomie du Model X et du Model Y offrent des distances de 507 et 505 kilomètres à la norme WLTP. Cela est vrai aussi pour les versions Performance à respectivement 487 et 480 kilomètres.

Quel SUV est le plus performant ?

Les performances en revanche sont loin d’être équivalentes entre les 2 modèles. L’accélération du Model X est bien plus franche, permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Sur une piste de dragster, le Model Y se retrouverait largement distancée, n’atteignant ces 100 km/h qu’en 3,7 secondes, l’éloignant ainsi irrémédiablement du top des voitures électriques les plus rapides du monde.

Lequel a la meilleure habitabilité ?

En standard, les deux SUV offrent 5 places. Il est possible d’ajouter une 3e rangée de 2 sièges sur le Model X pour 3700 euros. Il sera de même dès 2021 sur le Model Y pour 3200 euros. Le Model X offre également une option à 6900 euros. Celle-ci ajoute la même 3e rangée, mais remplace la banquette centrale par 2 sièges indépendants, offrant ainsi une plus grande habitabilité intérieure.

Le Model X étant plus grand, le toit est 1,8 cm plus haut au-dessus de la tête du conducteur et même 3,8 cm au-dessus des passagers de la seconde rangée. À l’inverse, le Model Y offre davantage de place au niveau des genoux, que ce soit pour la 1ère ou la 2e rangée.

Model Y vs. Model X : capacité de chargement, qui a le plus gros volume ?

Concernant l’espace de chargement, l’avantage est clairement au Model X. Grâce à ses dimensions supérieures, ce SUV est plus spacieux, offrant de 2180 à 2490 litres suivant la configuration des sièges. L’espace sous le capot est de 187 litres. Il y a également 340 litres de volume utile sous le sol du véhicule. Plus faible, Tesla indique que le volume de chargement total du Model Y est de 1925 litres, malgré le compartiment secret dans le coffre.

Qui est le mieux équipé ?

Au niveau des équipements, les 2 SUV sont relativement semblables. Toutefois, seul le Model X offre des portes arrière qui s’ouvrent comme les ailes d’un faucon. Également, le filtre permettant de résister aux attaques chimiques n’est pas disponible sur le Model Y par manque de place. Concernant l’ordinateur de bord, seul le design du tableau de bord diffère, les fonctions sont identiques.

Tableau comparatif : Tesla Model X vs. Tesla Model Y

Tesla Model X Tesla Model Y Prix A partir de 89 990€ A partir de 63 000€ Autonomie 507 km 505 km Performance 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes en 3,7 s Habitabilité 5 places Plus grand 5 places Davantage d’espace au niveau des genoux Volume 2180 à 2490 litres 1925 litres

Tesla occupe progressivement chaque place sur le marché actuel de l’achat de voitures électriques. Il y a même un petit budget sur le chemin qui ouvrira la marque à plus de clients. Il s’implante également dans le secteur en plein essor des SUV avec des modèles dans le forme de l’ancienne Tesla Model X et de la nouvelle Tesla Model Y. Les deux offrent l’expérience SUV classique tout en la mélangeant avec le style unique de Tesla, ses performances éblouissantes et ses nombreuses innovations. Avec la demande de SUV toujours élevée, le Tesla Model X est parfait pour tous ceux qui ont besoin d’un véhicule de grande hauteur avec beaucoup d’espace et beaucoup de performances. Cependant, le modèle X a été évoqué pour la première fois depuis le début en 2012 et n’a pas atteint les clients avant 2015, donc ça a été un peu lent. Le modèle Y, d’autre part, est une nouvelle arrivée avec des propriétaires prenant livraison de véhicules courant 2020 aux USA. Les livraisons en Europe sont sur la bonne voie pour plus tard en 2021. Le modèle Y de Tesla a-t-il remplacé son modèle X ? Lisez la suite pour le découvrir.

