La transition vers les véhicules électriiques est un pilier clé de la stratégie écologique moderne. Dans ce contexte, les gouvernements du monde entier déploient diverses incitations pour encourager l’adoption de ces technologies. En France, le Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE) est une initiative majeure dans ce domaine. Cet article vise à expliquer de manière approfondie le fonctionnement de cette aide, spécifiquement pour les bornes de recharge de véhicules électriques.

Qu’est-ce que le CITE?

Le CITE est une mesure fiscale visant à encourager les dépenses liées à l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements. Récentement, il a été étendu pour inclure les systèmes de recharge pour les véhicules électriques.

Éligibilité

Type d’installation : Le CITE couvre les dépenses pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques à domicile.

Plafond : Le crédit est limité à 75% du coût de l'équipement, avec un plafond de 300 €, frais d'installation inclus.

Technicien agréé : L'installation doit être effectuée par un professionnel certifié IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques).

Processus de demande

Pour bénéficier du CITE, il faut déclarer les coûts d’installation sur la déclaration fiscale, à la case 7BF.

Distinction entre Prise Renforcée et Borne de Recharge

Il est crucial de noter qu’une prise renforcée (comme la prise Witty) n’est pas équivalente à une borne de recharge dédiée. Seules les dépenses pour les bornes de recharge sont éligibles au CITE.

Importance de l’Initiative

Le CITE joue un rôle crucial dans la promotion des véhicules électriques en France. En réduisant le coût d’installation des infrastructures de recharge, il rend les véhicules électriques plus accessibles et pratiques pour une plus grande partie de la population.

Conclusion

Le Crédit d’Impôt Transition Énergétique est une étape importante dans la stratégie écologique de la France, facilitant l’adoption de véhicules électriques. Cette initiative, en plus de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, encourage l’innovation et le développement technologique dans le secteur de l’énergie propre.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel ici.