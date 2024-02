L’attente autour du Tesla Cybertruck ne cesse de croître, alimentée par des spécifications impressionnantes et des promesses d’innovation. Cependant, récemment, des données concernant la courbe de charge du Cybertruck ont soulevé des questions et suscité des débats au sein de la communauté des véhicules électriques. Certains observateurs se demandent si la performance de charge du Cybertruck est à la hauteur des attentes, ou si elle laisse à désirer.

Comprendre l’influence du poids pour la recharge

Permettez-moi d’apporter quelques éclaircissements à ceux qui ne comprennent pas l’impact du poids et de la résistance au roulement, lol, accrochez-vous, je vais faire une analogie simple :

Une Tesla Model Y ou 3, selon certains modèles, peut parcourir entre 3,1 et 4,1 kilomètres avec un kilowatt-heure. Prenons l’exemple d’une batterie de 75 kWh. Multipliez le chiffre le plus bas, 3,1, par 75 et vous obtenez 232,5 kilomètres. Vous pouvez ainsi observer l’efficacité des Tesla par rapport à d’autres fabricants. Prenez en considération qu’une Model 3 de 2023 pèse entre 1 752 et 1 834 kilogrammes. Vous remarquez donc un pack plus petit avec moins de poids et l’efficacité de l’ingénierie Tesla avec un moteur à induction AC à l’avant et un aimant permanent à l’arrière.

Sur reddit, nous avons pu trouver ce témoignage intéressant pour comprendre l’influence du poids sur la charge :

« Personnellement, je possède un Rivian R1T de 2023, équipé de quatre moteurs, et d’une batterie de 135 kWh. En utilisant la même équation, j’obtiens généralement 2,0 miles par kilowatt-heure dans la plupart des conditions de conduite. Ainsi, avec mon pack large de 310 miles et des pneus tout terrain, dans des conditions parfaites, je peux parcourir seulement 270 miles. Cela ne tient pas compte de l’utilisation d’accessoires, des conditions climatiques et de l’utilisation de la climatisation/chauffage. Avec plus de 7 000 livres, vous obtenez une efficacité moindre. Mon Rivian est équipé de quatre moteurs à aimant permanent, ce qui ajoute au poids total.

Certains d’entre vous connaissent déjà les détails ; le Cybertruck pèse entre 6 700 et 7 000 livres, et avec la résistance au roulement actuelle des pneus tout terrain, vous obtiendrez probablement une efficacité similaire à celle de mon Rivian, soit entre 1,5 et 1,8 miles par kilowatt-heure. En utilisant cette estimation, vous pouvez vous attendre à environ 183,6 miles avec une batterie de 122,4 kWh, avant de prendre en compte les accessoires et le climat, etc. Si l’on examine de près la portée annoncée avec des pneus tout terrain : 310 miles, 2,5 x 122,4 = 305. En utilisant ces chiffres, le Cybertruck pourrait obtenir jusqu’à 2,5 miles par kilowatt-heure dans des conditions idéales. En 2023, nous ne contrôlons ni la masse ni la physique. Si vous recherchez une efficacité accrue, je vous recommande d’attendre les pneus toutes saisons 285/65R20 et de remplacer les Goodyear A/T par des pneus toutes saisons à faible résistance, où Tesla estime une portée de 310 à 340 miles. Encore une fois, cela est basé sur des conditions de laboratoire parfaites, avec peu ou pas de résistance au vent ou de changement d’altitude. Résultats réels versus laboratoire.

ÉDIT : (Mon opinion) En 2023, Tesla reste en tête de tous les autres fabricants en termes de kilométrage global et d’efficacité. »

Ces données soulèvent des questions sur la performance de charge du Cybertruck. Bien que la capacité de la batterie du Cybertruck soit impressionnante, certains s’interrogent sur la rapidité et l’efficacité de la charge, surtout lorsque l’on compare ces chiffres à ceux d’autres véhicules électriques sur le marché, comme la Tesla Model 3.

Des améliorations à venir ?

Alors que Tesla continue de repousser les limites de l’innovation dans le domaine des véhicules électriques, il est possible que des améliorations futures puissent être apportées à la performance de charge du Cybertruck. Cependant, ces données soulignent l’importance de prendre en compte divers facteurs lors de l’évaluation des performances des véhicules électriques, et de reconnaître que chaque véhicule présente des compromis et des avantages uniques.

En fin de compte, la question de savoir si la charge du Cybertruck est réellement décevante reste ouverte à l’interprétation. Les futurs propriétaires devront prendre en considération divers facteurs, y compris leur utilisation prévue du véhicule et leurs préférences personnelles, lorsqu’ils évalueront l’adéquation du Cybertruck à leurs besoins en matière de mobilité électrique.

