DACIA SPRING: Comment recharger?

Vous venez d’acquérir une Dacia Spring ou y songez sérieusement ? Vous vous questionnez au sujet de la recharge ? Rien de plus normal et cet article est là pour vous aider à y voir plus clair. Entre les caractéristiques de recharge, les lieux et coûts de recharge et les plus de votre (future) voiture, il y a de quoi s’y perdre.

Vous avez un projet concret d'installation d'une borne ou une station de charge? Vous souhaitez installer une borne de recharge? Ce formulaire vous permet d'être recontacté par nos équipes afin de vous mettre en relation rapidement avec le meilleur installateur de votre ville. ⚡️🚀 Vous êtes? * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un responsable des achats Un hôtel / maison d'hôte Une société (5 bornes min) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Votre véhicule * (Hybride ou électrique, toutes marques)

Votre numéro de téléphone *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles des partenaires de Tesla Mag Δ

Heureusement, Tesla Magazine est là et vous conseille fortement l’installation d’une borne de recharge par un professionnel agréé. A long terme, c’est ce qui vous coûtera le moins cher, sera le plus efficace et le plus sûr. Visiblement, si vous avez acheté une voiture électrique, c’est que vous avez cette vision de long terme, parfois cruellement manquante. Alors, même si vous pouvez à titre exceptionnel ou intermédiaire, n’hésitez pas à installer une borne pour recharger votre (nouvelle) Dacia Spring !

Caractéristiques de recharge Dacia Spring

L’emplacement du connecteur véhicule Dacia Spring : avant

Charge accélérée en courant alternatif (AC) : Puissance max. AC = 6.6 kW – Monophasé

Charge rapide en courant continu (DC) : Puissance max. DC = 30 kW

Vous voulez tout savoir sur la recharge de votre nouvelle Dacia Spring ?

Avec cette vidéo, répondez aux questions essentielles sur votre véhicule électrique : Comment recharger votre véhicule ? Comment s’assurer que la recharge s’effectue correctement ? Quel câble dois-je utiliser ? Toutes les réponses en vidéo !

Où recharger votre véhicule ?

Chez vous

Branchez simplement votre Dacia Spring sur une prise de courant domestique. Afin de réduire le temps de chargement nous vous conseillons d’installer une prise Green-Up 3,7kW ou une borne Wallbox 7,4 kW. L’installation doit être faite par un professionnel agréé.

Elle doit également être vérifiée même si vous n’utilisez qu’une prise domestique. En effet, le réseau électrique étant très sollicité, le plus prudent (en plus d’être le plus efficace) reste de faire installer une borne de recharge.

Sur les réseaux de bornes publiques

Les bornes de recharge se multiplient en France et en Europe ! Repérez celles proches de chez vous et sur vos trajets avec des applications comme ChargeMap. Il s’agit d’un est un service communautaire qui référence toutes les bornes de recharge publiques et offre une solution de paiement pour Dacia Spring.

Quel est le coût de la recharge Dacia Spring ?

Coût d’une recharge publique

Certains lieux publics proposent de la recharge gratuite pour la voiture électrique Dacia Spring. Ensuite il existe de nombreux réseaux de recharge payants. Il est très difficile d’estimer le prix d’une recharge car il peut être en fonction de la session de recharge, du temps de recharge ou encore du kWh récupéré.

Coût d’une recharge à domicile ou au travail

Grâce à une borne connectée au réseau électrique du domicile ou du lieu de travail, vous pouvez recharger la voiture Dacia Spring avec un tarif pratiqué par le fournisseur d’électricité.