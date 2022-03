Voitures électriques: vers une explosion des prix?

La crise en Ukraine et la hausse du prix de l’énergie sont des facteurs qui peuvent nous permettre d’ouvrir le débat. En effet, la demande pour les voitures électriques progresse fortement. De plus, la notion d’indépendance énergétique est plus que jamais un mouvement à encourager pour sortir votre consommation énergétique du grid.

À court terme, je ne sais pas. À long terme, je pense que les VE deviendront plus abordables. Je pense que la plupart des appareils de haute technologie commencent par être chers, qu’un petit nombre de personnes les achètent et qu’avec le temps, la technologie est plus largement acceptée et les produits deviennent des articles de base.

Une demande qui augmente chez tous les constructeurs

À l’heure actuelle, il y a une liste d’attente de six mois pour la plupart des VE depuis de nombreux mois – la demande est très élevée.

Tesla

Les deux nouvelles usines de Tesla produisent actuellement des voitures, mais il faudra quelques mois pour qu’elles atteignent un niveau de production proche de la pleine capacité.

Ford

Ford a doublé le taux de production de son nouveau F150 Lightning – puis l’a encore doublé – et la demande est TOUJOURS folle.

General Motors

Le taux de production de GM est passé à zéro au quatrième trimestre 2021 en raison de problèmes de batterie avec la Chevy Bolt – et maintenant qu’ils sont obligés de rappeler des dizaines de milliers de voitures pour effectuer des remplacements complets de batterie, ils n’ont aucune capacité de batterie de rechange pour fabriquer des voitures. Cela n’aide donc pas.

Pour autant que je puisse dire, VW et KIA sont en train de s’enfoncer dans la neige.

La demande était donc déjà élevée (et, oui, les prix ont augmenté pour cette raison) – il serait surprenant que les prix n’augmentent pas encore.

Rappel historique sur l’évolution des prix des voitures électriques

En ce qui concerne les VE, Tesla a vraiment été le premier, et ils ont commencé avec un roadster qui coûtait beaucoup plus cher qu’il n’aurait dû. Ensuite, il y a eu la Model S, une voiture plus utile mais toujours chère. Maintenant, ils ont le Model 3, une voiture qui se rapproche d’un prix abordable pour la classe moyenne.

Puis GM a sorti la Bolt, assez bon marché pour que les gens l’achètent. Tous les constructeurs (la plupart, en tout cas) ont l’intention de produire des VE et beaucoup cesseront de produire des voitures à moteur à combustion interne d’ici une dizaine d’années. Lorsque les VE deviendront la technologie de facto des voitures, leur prix ne sera pas celui des voitures haut de gamme.

Voiture électriques VS voiture à essence