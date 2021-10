VIDEO – AVIS sur une borne de recharge grand public

- Publicité -

Plus de 2 000 vues pour cette vidéo publiée en mai 2021. Il s’agit d’une vidéo publiée sur YouTube par Hager France au sujet de leur borne de charge Witty. Y sont expliqués le câblage et le raccordement optimisés.

Envie de voir une borne de recharge de l’intérieur ?

En effet, l’intérieur de la nouvelle borne de charge Witty dispose d’un espace de câblage important facilitant le raccordement électrique et l’ajout d’options dans un second temps.

Witty est pensée pour faciliter la maintenance, l’ensemble de ses composants se démontent et se remontent ainsi facilement.

Si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle borne de recharge, n’hésitez pas à visionner cette vidéo courte et claire qui saura vous éclairer sur les bénéfices d’un tel outil.

Plus écologique et plus économique, de nombreux particuliers ou entreprises passent le pas de l’achat. En 2020, c’est + 40% de voitures électriques vendues, un marché en plein essor ! Accompagnez vos futurs clients et prenez le tournant de la e-mobilité.

Quelle borne de charge pour le véhicule de votre client ? Les bornes Hager s’installent en intérieur comme en extérieur, directement au mur ou sur pied. Aidez vos clients à faire leur choix. La charge d’un véhicule nécessite l’installation d’un matériel dédié, adapté au véhicule électrique ou hybride qui y sera branché.