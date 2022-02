Voiture électrique : combien coûte le remplacement d’une batterie?

Il existe beaucoup de légende lorsqu’il s’agit de véhicule électrique. Nous souhaitons lever le voile sur le coût du remplacement d’une batterie. Mais pour vous rassurer immédiatement, les constructeurs travaillent à éviter au maximum l’idée du remplacement.

La réponse : Vous ne devriez jamais avoir à remplacer la batterie d’un véhicule électrique.

Dans le cas rare d’un défaut d’usine ou d’un problème hors garantie, voir les détails ci-dessous.

Explications

Tout d’abord, sachez que le coût de la batterie est inclus dans le prix d’achat de la voiture ou du camion et que la plupart des personnes qui achètent de nouveaux VE aujourd’hui ne devraient jamais avoir besoin de remplacer la batterie – la batterie devrait durer toute la vie de la voiture. Le coût devrait donc être nul.

Les données dont nous disposons montrent que les batteries des VE plus anciens durent avec une dégradation acceptable jusqu’à 300 000 ou même 500 000 miles. Et, selon CATL, ses nouvelles batteries devraient durer 2 millions de km (1,2 million de miles).

Le remplacement sous garantie Tesla ne coûte rien. Les batteries Tesla… et la plupart des batteries des VE actuels… sont garanties pendant 8 à 10 ans ou 100 000 à 150 000 miles, selon le modèle. (C’est aux US que nous avons le plus de recul donc nous conservons les miles d’origine.) Le prix des batteries baisse d’environ 13 % par an. Si vous devez remplacer une batterie dans 15 ans, elle devrait coûter beaucoup moins cher qu’aujourd’hui. Mais que se passe-t-il si vous avez un module qui tombe en panne hors garantie ?

Actuellement, vous pouvez vous attendre à un coût de remplacement du module « tout compris » d’environ 5 000 $ – y compris le diagnostic, les pièces de rechange, la main-d’œuvre et la garantie auprès d’un atelier Tesla tiers.

Vous avez besoin de remplacer tout votre bloc batterie?

Findmyelectric en avril 2021, dit :

« L’estimation la moins chère pour un remplacement de batterie simple sur la Model S devrait être d’environ 12 000 à 13 000 dollars pour la batterie, 100 à 200 dollars pour les pièces diverses et 500 à 600 dollars pour la main-d’œuvre. Le total s’élève donc à environ 13 000-14 000 dollars. »

Si vous avez eu un accident dans un véhicule électrique plus grand et plus cher, et que les dégâts sont plus importants, le coût d’un changement de batterie compliqué peut atteindre 16 000 à 22 500 dollars aujourd’hui. La batterie elle-même coûte généralement entre 12 et 15 000 dollars à l’état neuf. Mais il s’agit d’une voiture ou d’un camion qui peut avoir coûté 100 à 160 000 dollars au départ.

Les coûts diminuent à mesure que de nouveaux ateliers de réparation de VE sont ouverts et que les prix des batteries baissent.

Les batteries re-manufacturées coûtent évidemment moins cher. Et, souvent, on peut s’en sortir en ne réparant qu’un ou deux modules.

Nous n’avons pas inclus la valeur de reprise/recyclage des vieilles batteries, faute de données suffisantes.

Si vous lisez ce document et que vous avez des informations à ajouter, veuillez commenter et nous aider à améliorer la réponse. Les données à confirmer ou à infirmer sont toujours les bienvenues !