Quelles sont les principales idées reçues sur les véhicules électriques ?

Quelles sont les idées fausses les plus répandues sur les véhicules électriques ?

Cette réponse est basée sur mon expérience en tant que propriétaire d’une Tesla Model S. Une grande partie de ce que je partage dans cette réponse s’applique également aux autres VE.

La batterie va être complètement vidée et me laisser en rade

La nouvelle Model S Plaid a une autonomie de 520 miles (NdlR : 1 mile équivaut à environ 1,61 kilomètre, soit ici, près de 836 kilomètres) , ce qui est idéal mais un peu cher. La plupart d’entre nous ne sont pas sur le marché pour une Plaid. Le site Web de Tesla présente la Model 3 AWD Dual motor avec 353 miles (568 km) d’autonomie.

Tesla recommande de ne pas charger la batterie à plus de 90 %. Et de ne pas la décharger à moins de 20 % de façon régulière. Si l’on suit ces recommandations, cela nous donne 70 % de cette capacité, soit 247 miles (397 km) d’autonomie utilisable quotidiennement. Si l’on considère que le conducteur américain moyen fait un trajet quotidien de 32 miles (51 km) aller-retour, nous pouvons faire ce trajet plus de 7 fois par jour. Nous disposerons encore de 30% de la batterie, soit 106 miles (170 km) d’autonomie en cas d’urgence.

Enfin, la plupart des propriétaires de VE rechargent leur VE pendant leur sommeil. Ils commencent ainsi la journée avec une batterie complètement chargée. Le seul moment où il est nécessaire de penser à l’autonomie est lors d’un voyage en voiture. Le système de navigation Tesla rend cela très facile. Dites à la voiture où vous allez et elle tracera un itinéraire pour vous. Il vous indique où se trouvent les chargeurs le long de l’itinéraire et combien de temps vous devez vous arrêter pour recharger.

C’est très (trop) long de charger un véhicule électrique

Je branche ma voiture à chaque fois qu’elle est garée à la maison dans une prise murale. Chaque fois qu’elle est branchée, y compris la nuit, elle ajoute 3 à 4 miles (4,5 à 6,5 km) d’autonomie par heure à la batterie. La plupart des matins, la voiture s’est chargée complètement jusqu’à la limite de 70 %. Celle à laquelle je l’autorise normalement à faire le plein. Cela représente bien plus de distance que ce dont j’ai besoin chaque jour. Est-ce que je me soucie du fait qu’il ait fallu 15 heures pour revenir à 70 % ? Je m’en fiche, je dînais, je regardais la télévision, je jouais à des jeux vidéo et je dormais pendant ces heures.

Certaines personnes font des trajets plus longs et rentrent chez elles avec moins de batterie à la fin de la journée. Ajouter seulement 3 à 4 miles (4,5 à 6,5 km) par heure pendant la soirée et la nuit ne sera pas suffisant. Dans ce cas, le connecteur mural Tesla peut être acheté auprès de Tesla pour 500 $. Il ajoutera entre 11 et 44 miles (17,5 à 70 km) par heure à votre batterie en fonction de la taille du disjoncteur que vous avez installé. D’autres marques de VE peuvent être rechargées avec des solutions de charge de « niveau 2 » similaires. J’ai même rechargé ma Model S en utilisant une prise de soudure de 30 ampères. Les prises de séchoirs à linge électriques sont également une option.

Mais qu’en est-il des voyages en voitures électriques ?

Cela ne va-t-il pas prendre une éternité pour recharger complètement la batterie chaque fois qu’elle est faible ? Bonne question. Non, cela ne prendra pas plus de 15 à 20 minutes en moyenne.

La façon la plus rapide de recharger la batterie lors d’un voyage est de s’arrêter aux superchargeurs et de n’ajouter que la quantité de charge nécessaire pour atteindre le prochain superchargeur. La batterie d’une Tesla se recharge à un rythme beaucoup plus élevé. Ce, jusqu’à ce qu’elle atteigne environ 80 % de sa capacité, puis le rythme de charge diminue considérablement.

En suivant la navigation Tesla qui planifie également les arrêts au superchargeur, la batterie descend rarement en dessous de 10 % de charge. Elle peut alors être rechargée assez rapidement pour faire le trajet suivant. Pendant que la voiture se recharge, profitez-en pour aller aux toilettes, vous dégourdir les jambes, manger un morceau ou simplement regarder Netflix et chill sur le système d’infodivertissement.

Je n’ai pas d’expérience des voyages en voiture avec d’autres marques de VE. Mais la bonne nouvelle est que Tesla est en train d’ouvrir le réseau de Superchargeurs Tesla à d’autres marques de véhicules électriques. Le réseau Tesla est fiable, de grande portée et s’étend chaque jour davantage.