De nouvelles photos du Cybertruck et des réactions incroyables !

Tesla continue de faire parler d’elle avec son Cybertruck audacieux et futuriste. De nouvelles photos de l’énigmatique véhicule sont apparues sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions et des débats passionnés parmi les amateurs d’automobile et les potentiels acheteurs. Les réactions, allant de l’émerveillement à la déception, révèlent les attentes variées du public envers le dernier né de la marque emblématique.

Le Design Utilitaire divise

Une préoccupation majeure pour de nombreux commentateurs concerne l’intérieur du Cybertruck. L’utilisateur Twitter @shaawniaam plaide pour des accessoires supplémentaires pour la console centrale, tels qu’un porte-gobelets supplémentaire, une poubelle, des séparateurs verticaux et une sangle pour éviter la chute d’objets. Un autre utilisateur, @BLSmith2112, exprime son aversion pour le design des clignotants.

D’un autre côté, @Teslanomous défend le design intérieur du Cybertruck, le qualifiant de plus utilitaire que luxueux, précisément ce qu’il recherchait. Cette dichotomie souligne les divergences d’attentes des clients : certains recherchent un confort et un luxe de haut niveau, tandis que d’autres apprécient la simplicité et la fonctionnalité.

Le débat sur le Toit Ouvrant et les Sièges

Mr. Corgi (@realSohrabazad) a critiqué le Cybertruck pour son intérieur « simple et stupide », regrettant l’absence de toit ouvrant ou convertible. Cette préoccupation souligne l’importance de l’aspect personnalisable pour certains clients potentiels.

La question des sièges a également suscité un débat houleux. @FutureRussels, par exemple, a fait valoir la nécessité de six sièges, critiquant la console centrale qu’il juge encombrante et limitative en espace pour le conducteur, surtout pour une personne de grande taille. Par contraste, @NeoGeo06 a remarqué que la console centrale semble pouvoir se replier pour laisser place à un siège supplémentaire.

Cybertruck interior shots. pic.twitter.com/EHQFlx8ut2 — Vishal Mistry ⚡️ Tesla Univrse (@teslaunivrse) May 25, 2023

Les Echos Positifs

Malgré certaines critiques, plusieurs utilisateurs ont exprimé leur enthousiasme pour le Cybertruck. @DblockWWT, par exemple, a simplement commenté avec amusement sur le travail des designers. @Matti59810876 a donné son approbation avec un « Looks good 👍 », et @gagglemaxx a prédit que le Cybertruck allait être « nuts » (incroyable).

Vers l’avenir

Il est clair que le Cybertruck suscite une multitude de réactions, tant positives que négatives. Cela témoigne du fait que le Cybertruck, comme toutes les créations de Tesla, cherche à repousser les limites et à défier les conventions. Alors que certains embrassent ces innovations, d’autres restent sceptiques.

Malgré ces divergences, une chose est sûre : l’anticipation autour du Cybertruck ne fait que croître. Avec son design futuriste et sa technologie de pointe, le Cybertruck est bien parti pour continuer à stimuler le débat et l’excitation dans l’univers de l’automobile.