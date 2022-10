Comment recharger votre véhicule électrique au meilleur prix?

Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir le véhicule électrique. Entre 2018 et 2020, la part de marché du véhicule électrique a été multiplié par plus de 5. Vous aimez le silence et l’absence d’odeurs pendant vos trajets. La charge à domicile est de loin la plus économique et elle vous permet de choisir votre design et votre puissance. Un bel avantage offert par le véhicule électrique. Il est très important de choisir le bon professionnel certifié IRVE. Appuyez-vous sur notre expérience!

Borne de recharge à la maison : les 3 étapes indispensables pour bien l’installer

Tous les propriétaires de véhicules électriques rechargent à domicile. La solution est moins chère et plus pratique! Imaginez, vous dormez et votre voiture se charge comme votre smartphone. Selon votre véhicule et votre borne, il vous sera même possible de piloter la charge depuis votre lit.

Choisir un professionnel certifié IRVE

Qu’est-ce qu’un installateur certifié IRVE? Il s’agit d’un électricien ou d’un professionnel formé pour poser ces dispositifs de rechargement. C’est une étape indispensable car les risques d’accident sont nombreux lors de la pose du matériel. Il y a des précautions à prendre qui nécessitent une formation.

D’un point de vue juridique, c’est également le professionnel qui porte la responsabilité de l’installation et il s’engage à prendre toutes les mesures pour protéger votre maison, votre voisinage et votre véhicule des risques liés à l’électricité. C’est un métier et c’est obligatoire!

Évaluez vos habitudes de conduite

Nous vous le disions. Le choix du professionnel est stratégique en raison de la qualité du conseil qu’il saura vous apporter. Il est également important de préserver votre batterie des cycles de charge et cela dépend de votre véhicule.

Si vous ne conduisez pas beaucoup une borne de 3,7 kW peut s’avérer suffisante. En revanche, si vous avez un mode de vie actif et que vous souhaitez pouvoir recharger rapidement (en 4h par exemple), il vous faudra choisir une borne 11 kW. Les puissances plus importantes sont adaptées aux Hôtels et autres lieux recevant du public.

Calculez vos aides publiques et privées

Le gouvernement encourage le passage au véhicule électrique.

En tant que particulier, vous pouvez être éligible à un crédit d’impôt. La seule condition est de faire appel à un installateur certifié IRVE mais c’est bien la règle numéro 1!

En tant que professionnel, les aides peuvent s’avérer conséquentes grâce aux subventions Advenir. Là aussi seul un installateur certifié IRVE est habilité à établir votre dossier. Ces aides s’adressent à tous les professionnels et cela peut véritablement booster votre business!

💡Astuce: Prenez note de la capacité de la batterie de votre véhicule et de votre fréquence de conduite avant votre RDV avec le professionnel

F.A.Q. : En savoir plus sur les bornes de recharge

Est-ce que je dois faire des travaux pour installer une borne de recharge? Rassurez-vous, l’installation d’une borne ne nécessite pas de gros travaux, au contraire. Le seul impératif est que toute l’installation électrique soit aux normes, autrement dit, que la maison possède une prise de terre. ( il y a bien entendu possibilité d’en installer une ).

Pour l’installation de la borne, pas de gros-œuvre à prévoir. Elle est bien souvent installée par une entreprise spécialisée, pour éviter tout dysfonctionnement et danger lié à l’électricité. Cela peut également être rendu obligatoire dans le cadre de travaux financés (tout ou partie) par des aides financières.

Ce qu’il faut bien retenir, lors du choix de placement de la borne, c’est le positionnement, dans le sens du stationnement. En effet, le câble de chargement peut se dérouler à 8 mètres, pas plus.

On peut, pour schématiser, distinguer deux catégories, presque deux écoles, pour répondre à cette question :

les tenants de la prise renforcée,

les inconditionnels de la borne de recharge dédiée.

Dans cet article, et même si ceux qui nous suivent régulièrement ont surement déjà une petite idée de sa teneur, nous vous livrons notre point de vue pour vous aider à faire un choix éclairé !

Il est conseillé de se rapprocher de son fournisseur d’énergie, ou d’un installateur membre de l’alliance Tesla Mag. En effet, les modèles de bornes disponibles se multiplient, à mesure que le marché se développe rapidement. De plus, la fin de la vente de véhicules thermiques se profile à l’horizon 2035 en Europe.

Les bornes urbaines en libre-service délivrent du 22Kw (voire plus) qui permet un rechargement plus rapide. Souvent, à domicile, le compteur électrique ne peut pas délivrer une telle puissance. En fonction du diagnostic effectué, une borne de 7Kw, voire 11, est généralement proposé.

D’autres options existent, et c’est le contact avec un professionnel qualifié, qui vous permettra de déterminer laquelle choisir. Par exemple, en fonction de votre installation électrique, de votre budget et de vos besoins.

Quelle tension est normalement requise avec un chargeur de VE fourni par le constructeur du véhicule ? Voici un exemple pour les Tesla, mais cela reste valable pour les non-Tesla: L’adaptateur de charge fourni par Tesla peut se brancher sur une prise murale de 110v. Il ajustera la consommation de courant en fonction d’une baisse de tension raisonnable. Le taux de charge d’une Model 3 est d’environ 5 km d’autonomie par heure de charge. Cela peut donner environ 50 km d’autonomie en une nuit de charge.

