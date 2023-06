Décryptage de la conversation entre Elon Musk et Maurice Levy lors de VivaTech

Viva Technology, la conférence annuelle parisienne réputée pour être un carrefour d’innovation et de startups, a servi de toile de fond pour une conversation éclairante entre Elon Musk et Maurice Levy. Le titan technologique Musk, connu pour ses rôles de PDG de SpaceX, Tesla, et plus récemment Twitter, a partagé ses réflexions sur un large éventail de sujets, y compris l’intelligence artificielle, la liberté d’expression, et ses plans ambitieux pour l’avenir.

L’Intelligence Artificielle : Une Épée à Double Tranchant

Musk, dont les entreprises sont à la pointe de l’adoption de l’IA, a présenté un point de vue équilibré sur l’intelligence artificielle. Il a noté que bien que l’IA soit une technologie très disruptive, notamment démontrée dans les avancées de Tesla vers la conduite autonome, elle est également chargée de menaces potentielles. La croyance de Musk selon laquelle l’IA, si elle n’est pas contrôlée, pourrait potentiellement surpasser la race humaine est un avertissement frappant.

Il rappelle les propos de chercheurs en IA de premier plan, tels que Stuart Russell et Max Tegmark, qui ont également plaidé pour des réglementations plus strictes dans le développement de l’IA. L’appel de Musk pour un arrêt temporaire du développement de l’IA pour permettre une évaluation correcte des risques s’aligne sur de telles préoccupations. Fait intéressant, il a admis sa curiosité quant à la potentielle ‘apocalypse de l’IA’, incarnant son approche non conventionnelle et audacieuse de la technologie et de la vie.

Une Nouvelle Vision pour Twitter

Huit mois après son entrée en fonction en tant que propriétaire de Twitter, Musk a décrit sa vision pour la plateforme de médias sociaux. Peignant le tableau d’une place de ville numérique, il a affirmé son engagement envers la liberté d’expression, sous réserve des lois des différents pays. La position de Musk fait écho aux sentiments des défenseurs de la liberté d’expression comme Nadine Strossen et Timothy Garton Ash, qui sont contre la censure. Cependant, la vision de Musk n’est pas sans restrictions ; les tweets offensants seront supprimés algorithmiquement, établissant un équilibre entre la liberté d’expression et la responsabilité sociale.

L’Évolution de Twitter : Transparence et Confiance

Musk a partagé ses préoccupations concernant l’impact de Twitter sur la société civile et ses actions subséquentes pour la transformer. Depuis sa prise de contrôle, il prétend que Twitter a éradiqué 90 % des bots et des escrocs, et qu’il a sévi contre les comptes qui promeuvent l’exploitation sexuelle des enfants. Son engagement en faveur d’un environnement Twitter plus propre et plus sûr fait écho aux préoccupations exprimées par des défenseurs tels que Tarleton Gillespie, auteur de « Custodians of the Internet ».

Les démarches de Twitter vers la transparence, y compris l’ouverture de son code source au public et l’alerte des utilisateurs en cas de limitations de visibilité, sont uniques dans le paysage des médias sociaux. Ces démarches vers la transparence font écho aux principes défendus par des observatoires industriels tels que la Electronic Frontier Foundation (EFF).

Le travail de Musk avec Twitter incarne un mélange de pensée innovante et d’engagement envers l’utilisation éthique de la technologie. Cette approche s’aligne sur un récent tweet que Musk a partagé lors de la conférence, encourageant les individus à agir pour façonner l’avenir qu’ils souhaitent voir.

En somme, cette conversation à VivaTech a offert un aperçu des vues complexes de Musk sur la technologie et la société. De l’IA aux médias sociaux, la vision de Musk est un mélange de progrès, de prudence et d’engagement en faveur de l’action positive. Seul le temps dira comment ces vues se matérialiseront dans ses diverses entreprises et quel impact elles auront sur notre future société.