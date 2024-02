L’électromobilité fait intervenir de nombreuses technologies innovantes qu’il est important de comprendre pour comparer et pouvoir choisir la voiture électrique la plus adaptée à vos usages et besoins. Parmi les différents critères objectifs à considérer, les caractéristiques de la batterie et la puissance de recharge maximale retiennent particulièrement l’attention.

Quelles sont les caractéristiques de la batterie d’une voiture électrique ?

Actuellement, les batteries équipant les voitures électriques sont de type lithium-ion (li-ion). Elles se composent d’une multitude de cellules qui intègrent chacune une cathode, une anode et un électrolyte liquide. Le processus par électrolyse produit de l’énergie électrique à partir de l’énergie chimique lors des phases de décharge (lorsque le moteur tourne). C’est le couple électrochimique le plus performant en matière :

·De densité, c’est-à-dire de quantité d’énergie stockée. Déterminant l’autonomie de la batterie de la voiture électrique, elle se mesure en kWh.

De rapport puissance/poids.

De durée de vie, correspondant au nombre de cycles de recharge, soit une moyenne de 1 500.

De rapidité de charge, mesurée en kW.

L’autonomie des voitures électriques et la rapidité de leur charge sont des éléments importants à considérer lorsque vous comparez les différents modèles.

Le constructeur Hyundai possède une large gamme de voitures 100 % électriques comme :

Les SUV urbains KONA Electric et KONA Electric Nouvelle Génération ;

Le SUV compact IONIQ 5 ;

Le streamliner IONIQ 6.

Ces différents modèles de voitures électriques offrent des performances remarquables : une autonomie inégalée de 514 km pour KONA Electric Nouvelle Génération équipé d’une batterie de 65 kWh, une autonomie allant jusqu’à 507 km pour IONIQ 5 et jusqu’à 614 km pour IONIQ 6, tous deux dotés d’une batterie de 77 kWh.

Qu’est-ce qu’une recharge rapide ?

Le temps de charge d’une voiture électrique dépend de la capacité de la borne de chargement :

En courant alternatif (AC), pour une charge lente avec des puissances de 2,1 à 22 kW ;

En courant continu (DC), pour une charge rapide avec une puissance de 50 à 400 kW par exemple pour le réseau de bornes de recharge Ionity.

Les bornes pour charge rapide ou ultra-rapide convertissent elles-mêmes le courant alternatif en courant continu.

La charge rapide d’une voiture électrique dépend aussi de la compatibilité de la batterie avec un niveau élevé de tension. En standard, les batteries fonctionnent en 400 volts (V). Le système électrique intégré Hyundai reposant sur la plateforme E-GMP comprend la première fonction au monde de recharge multiple ultra-rapide (400V/800V) et de transmission d’énergie bidirectionnelle. Les modèles IONIQ 5 et IONIQ 6 sont équipés de ces batteries compatibles avec les recharges rapides (chargeurs de 400 volts) et ultra-rapides (chargeurs de 800 volts) offrant

Pour IONIQ 5, un temps de charge de 5 minutes pour regagner 111 km d’autonomie et seulement 18 minutes pour une charge de 10 à 80 % ;

Pour IONIQ 6, un temps de charge rapide de 15 minutes pour regagner 351 km d’autonomie et seulement 18 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge.

KONA Electric Nouvelle Génération est équipé d’une batterie de 65 kWh compatible 400 volts. Celle-ci n’a besoin que de 15 minutes pour regagner 162 km d’autonomie et de 41 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge.

Les avancées technologiques du constructeur Hyundai sont telles qu’elles permettent d’offrir aux électromobilistes des voitures électriques adaptées à leurs usages et de gommer les contraintes liées à l’autonomie des batteries et aux temps de charge.