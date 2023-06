L’union Française de l’électricité fait son colloque annuel pour faire de la décarbonation, un puissant levier de réindustrialisation

Le Colloque 2023 de l’Union Française de l’Électricité (UFE) a récemment été le théâtre de débats animés et de discours influents, avec une table ronde de premier plan mettant en scène les dirigeants de trois des plus grandes entreprises énergétiques françaises : EDF, ENGIE et TotalEnergies. Sous le thème de la décarbonation comme levier de réindustrialisation, les PDG Luc Rémont, Catherine Fiamma MacGregor et Patrick Pouyanné ont débattu des stratégies clés et des défis à venir.

L’importance de la sobriété et l’innovation technologique

Catherine MacGregor Patrick Pouyanné Luc Rémont

Le trio de dirigeants a souligné l’importance de maintenir les efforts en matière de sobriété, en particulier à la lumière des défis de l’hiver dernier. Dans le cadre de leur vision à long terme, ils ont évoqué la nécessité d’une vigilance accrue face à l’excès de normes et de réglementations, qui pourrait freiner les progrès en matière de décarbonation.

L’innovation technologique a également été mise en avant comme un élément crucial pour faciliter le passage à l’échelle. Cela souligne la compréhension croissante du rôle de la technologie, non seulement en tant que catalyseur de la transition énergétique, mais aussi en tant que force motrice de la réindustrialisation.

Le partenariat avec Wavestone

Fidèle à sa tradition, Wavestone s’est associé au colloque de l’UFE pour cette édition 2023. Le cabinet de conseil en stratégie s’est engagé à soutenir les transformations majeures en cours dans le secteur de l’énergie, en travaillant aux côtés des énergéticiens et des grands consommateurs B2B dans la practice Manufacturing et Energie.

L’inauguration de la gigafactory ACC

Cette année, le colloque de l’UFE coïncidait avec un autre événement majeur dans l’industrie automobile électrique française. Les ministres Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, Roland Lescure ainsi que les CEO Patrick Pouyanné, Carlos Tavares, Ola Kaellenius, Yann Vincent et Xavier Bertrand ont inauguré la gigafactory ACC – Automotive Cells Company à Douvrin, dans la région des Hauts de France.

Cette usine représente une étape cruciale dans l’établissement de la France en tant que leader dans le domaine des batteries pour véhicules électriques. Toutefois, le chemin vers l’indépendance et la souveraineté dans ce secteur reste semé d’embûches, comme l’a souligné le débat du colloque de l’UFE.

Un appel à la mobilisation de tous

Au cours du débat, les trois dirigeants ont réitéré l’importance de la mobilisation de tous les acteurs pour relever le défi de la décarbonation. Cet appel a été repris par la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui a souligné que chaque acteur doit prendre sa part de responsabilité si nous voulons gagner la bataille contre le changement climatique.

L’impact de la guerre en Ukraine

La réindustrialisation n’est pas sans obstacles. Comme l’a souligné Xavier Piechaczyk, la guerre en Ukraine a un impact majeur, car la réindustrialisation implique de nouvelles charges sur les réseaux. Cette réalité rappelle que la transition énergétique et la réindustrialisation sont liées à une multitude de facteurs, dont certains sont hors de notre contrôle.

En somme, le Colloque 2023 de l’UFE a offert une plateforme précieuse pour le débat et la discussion sur la décarbonation en tant que levier de réindustrialisation. Les interventions ont clairement démontré que le chemin vers un avenir plus vert et plus industriel est parsemé de défis, mais qu’il est possible de les surmonter avec l’innovation, la sobriété, et surtout, la collaboration.