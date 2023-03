Des centaines de Tesla Model 3 et Y vont constituer la flotte d’un opérateur de location de voitures en Roumanie, et les premières livraisons ont déjà commencé

Des centaines de véhicules Tesla vont intégrer la flotte de location d’une entreprise roumaine. Autonom a récemment reçu le premier lot de véhicules électriques Tesla Model 3 et Model Y.

Réception des premières Tesla Model 3 et Model Y

La société roumaine Autonom a reçu sa première livraison de voitures Tesla. L’entreprise a reçu des véhicules Model 3 et Model Y, qui font partie de sa commande précédente de 200 unités. Le propriétaire et PDG d’Autonom, Marius Stefan, a partagé la grande nouvelle dans un post LinkedIn, selon Romania Insider (via @SawyerMerritt/Twitter).

« Nous avons suivi l’évolution de Tesla depuis son lancement. Nous avons souvent parlé à l’équipe de notre souhait de proposer leurs voitures à la location et au leasing opérationnel. Aujourd’hui, nous avons reçu les premières Tesla Model 3 et Model Y d’une commande initiale de 200 unités. J’espère que vous les verrez bientôt dans toutes les agences Autonom. »

Tesla aide à atteindre les objectifs

Stefan a déclaré que la commande de voitures Tesla faisait partie des objectifs ambitieux du groupe en matière de durabilité et qu’elle avait été rendue possible grâce à un financement amical de la Banque européenne d’investissement, ainsi qu’à la récente baisse des prix mondiaux des véhicules Tesla. La récente baisse des prix du constructeur texan a rendu les véhicules Tesla accessibles à un plus grand nombre de personnes et d’entreprises.

« La transition vers les voitures électriques est déjà en cours et s’accélérera fortement dans les années à venir. Comme le disent les Américains : Nous joignons le geste à la parole », a ajouté Stefan.

Autonom est l’un des leaders du marché roumain de la location de voitures

Autonom est l’un des principaux opérateurs du marché de la location de voitures et du leasing opérationnel en Roumanie, avec une flotte de plus de 12 000 véhicules en 2022. Autonom est une entreprise prospère qui a augmenté son bénéfice net de 170 % en 2022 pour atteindre 12,5 millions d’euros, selon les données financières préliminaires.