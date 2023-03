Les bornes en France, loin du compte mais ça avance !

La transition vers les voitures électriques est une question clé pour l’avenir de l’industrie automobile et de l’environnement. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés en termes d’infrastructure de recharge et de développement technologique, certains restent sceptiques quant à l’avenir des voitures électriques. Cet article se penche sur les arguments contre la révolution électrique et propose des contre-arguments pour aider à faire évoluer la pensée de ceux qui ont des doutes quant à l’avenir des voitures électriques.

Ma réponse à l’article anti-voiture électrique: VOITURE ÉLECTRIQUE : LOIN DU COMPTE, 90 803 BORNES DE RECHARGE PUBLIQUES EN FRANCE paru chez Lesvoitures.com



Cher Frédéric Lagadec,

Je tiens à vous féliciter pour votre article constructif en contradiction avec la révolution électrique et pour votre message adressé à la rédaction de Tesla Mag. Cependant, je souhaite vous présenter des arguments qui pourraient vous permettre de faire évoluer votre pensée quant à l’avenir des voitures électriques.

Une qualité de service pour la recharge toujours au centre des débats

Premièrement, vous avez souligné le problème de la disponibilité des bornes de recharge publiques en France. En effet, selon les derniers chiffres publiés par l’Association Avere-France, il y a eu une augmentation de seulement 2% du taux de disponibilité des bornes de recharge publiques entre octobre 2022 et février 2023. De plus, les bornes à haute puissance se font toujours aussi rares. Toutefois, il convient de noter que la France a connu une augmentation de 63% du nombre de bornes de recharge publiques en un an, passant de 55 660 en février 2022 à 90 803 en février 2023. Cela montre que des efforts considérables sont faits pour développer l’infrastructure de recharge en France.

De plus, il est important de se rappeler que la transition énergétique est un processus complexe qui prend du temps. Comme l’a souligné Clément Molizon, Délégué Général de l’Avere-France, l’essentiel est d’avoir la bonne borne, à la bonne puissance, au bon endroit. Cela signifie que les bornes de recharge doivent être installées là où il y a une demande, notamment sur les autoroutes pour les longs trajets, mais aussi dans les régions touristiques comme la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Bien que certaines régions aient encore un nombre de bornes de recharge insuffisant, il est important de souligner que des efforts sont faits pour améliorer la situation.

Un coût de l’électricité compensé par les faibles coûts d’entretien

Ensuite, vous avez mentionné le coût de l’électricité qui augmente. Il est vrai que le coût de l’électricité peut varier en fonction des heures de la journée, mais il reste néanmoins compétitif par rapport aux carburants fossiles. De plus, il est important de rappeler que les coûts d’entretien et de fonctionnement d’une voiture électrique sont nettement inférieurs à ceux d’une voiture thermique, ce qui permet de compenser les coûts de l’électricité.

Enfin, vous avez souligné la nécessité d’anticiper au maximum et de prévoir son trajet à l’avance pour profiter pleinement d’une voiture électrique. C’est vrai, mais cela s’applique également aux voitures thermiques. Les systèmes de navigation des constructeurs automobiles sont de plus en plus perfectionnés et permettent de planifier son trajet en fonction des bornes de recharge disponibles. De plus, avec l’amélioration de l’infrastructure de recharge, il deviendra de plus en plus facile de recharger son véhicule en cours de route.

Une transition inévitable qu’il faut intégrer au risque de pleurer sur l’industrie Européenne

En conclusion, je pense que la transition vers les voitures électriques est inévitable et qu’il est important de soutenir les efforts en cours pour améliorer l’infrastructure de recharge. Bien que des problèmes subsistent, des progrès significatifs ont été réalisés en France et il est important de continuer à travailler ensemble pour construire un avenir plus durable. Il est également important de souligner que les avantages des voitures électriques sont nombreux, notamment en termes d’impact environnemental, de coûts d’entretien et de santé publique. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans la technologie des voitures électriques et nous sommes en train d’assister à une véritable révolution dans l’industrie automobile.

Enfin, je vous invite à prendre en compte les paroles de l’ancien PDG de General Motors, Rick Wagoner, qui a déclaré : « Les gens ne veulent pas de voitures électriques, ils veulent des voitures qui fonctionnent. Si nous pouvons leur fournir des voitures qui fonctionnent, respectueuses de l’environnement, à un prix raisonnable, les gens les achèteront ». Les constructeurs automobiles travaillent dur pour répondre à ces exigences et je suis convaincu que nous verrons bientôt des voitures électriques de plus en plus fiables, abordables et pratiques.

En somme, je vous invite à considérer les progrès réalisés jusqu’à présent, les avantages de la technologie des voitures électriques et l’engagement des constructeurs automobiles dans cette transition énergétique. Bien qu’il reste des défis à relever, je suis convaincu que les voitures électriques joueront un rôle important dans la construction d’un avenir plus durable et plus respectueux de l’environnement.

De l’importance du débat publique

Le débat public est essentiel pour une société démocratique et je suis prêt à écouter toutes les perspectives et les opinions différentes. En travaillant ensemble pour explorer toutes les facettes d’un sujet, nous pourrons fournir une couverture plus complète et nuancée des enjeux importants qui façonnent notre monde.