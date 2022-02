Des difficultés en Europe pour recharger les non-Tesla via les Superchargers

Teslabjørn (un Youtuber postant des vidéos en anglais sur le sujet des VE) éprouve des difficultés. Tester l’EV6 aux sites Superchargers (V3) c’est en effet révélé plus compliqué que prévu ! La recharge (cf. photo ci-dessous) a tout simplement échouée…

Visiblement, beaucoup de personnes en France ont échangé sur les réseaux de problèmes similaires. Il s’agissait cette fois-ci de la IONIQ5 au Superchargeur V3 de Paris (Vélizy 2). Si ces difficultés ne touchent pas qu’un seul pays, c’est visiblement que le problème est sérieux !

Alors, doit-on en déduire que la charge des non-Tesla via les Superchargers n’est pas si effective que cela ? On remarque néanmoins que certains modèles sont plus concernés que d’autres… On espère que c’est un souci solvable pour Tesla et que la marque ne va pas tarder à réagir.

Si vous avez testé cela vous-même, merci de me faire part de vos conclusions !