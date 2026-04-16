Projet « Terafab » : Pourquoi Tesla s’apprête à fabriquer ses propres puces dès 2026

Alors que Wall Street s’inquiète des dépenses massives de Tesla, une ombre géante plane sur l’industrie des semi-conducteurs. Son nom : Terafab. Ce n’est plus une simple rumeur de laboratoire. Officiellement annoncé le 21 mars dernier lors d’un événement au Seaholm Power Plant à Austin, ce projet de 25 milliards de dollars marque la « déclaration d’indépendance » d’Elon Musk face aux géants comme Nvidia ou TSMC.

L’Angle Exclusif : La fin du « Silicium Terrestre »

L’angle que personne n’a encore osé traiter, c’est que la Terafab n’est pas une usine de puces comme les autres. Il s’agit d’une joint-venture entre Tesla, SpaceX et xAI. L’objectif n’est pas seulement de fournir des processeurs pour vos voitures, mais de créer une infrastructure de calcul capable de fonctionner en orbite.

Pour la première fois, Tesla va produire des puces « durcies » contre les radiations spatiales en utilisant des nœuds de gravure de 2 nanomètres. Pourquoi ? Parce qu’en 2029, l’intelligence du FSD ne sera plus seulement dans votre véhicule, mais partagée avec des centres de données orbitaux Starlink.

1. Terafab Austin : Le prototype du térawatt

Située sur le North Campus de Giga Texas, la première Terafab vise une puissance de calcul cumulée d’un térawatt par an.

Verticalité totale : Contrairement à Apple qui dessine ses puces mais les fait fabriquer par TSMC, Tesla veut tout faire sous un même toit : design, lithographie EUV (via un partenariat stratégique avec ASML et Intel), packaging et tests.

Contrairement à Apple qui dessine ses puces mais les fait fabriquer par TSMC, Tesla veut tout faire sous un même toit : design, lithographie EUV (via un partenariat stratégique avec ASML et Intel), packaging et tests. Le but : Réduire le cycle d’itération d’une puce de 6 mois à quelques jours. « Faire une puce, la tester, réviser le masque et recommencer sans jamais expédier un wafer à l’autre bout du monde », résume Musk.

2. AI5 et AI6 : Les premiers nés de la Terafab

Si les Tesla actuelles tournent sous AI4 (HW4), la Terafab est conçue pour la production de masse de l’AI5 dès la fin 2026, avec une montée en puissance en 2027.

Inférence End-to-End : Ces puces sont optimisées pour les réseaux neuronaux massifs requis par le FSD v14 et le robot Optimus Gen 3 .

Ces puces sont optimisées pour les réseaux neuronaux massifs requis par le FSD v14 et le robot . Consommation record : Tesla vise une efficacité énergétique 5 fois supérieure à celle des puces Nvidia actuelles, un point crucial pour l’autonomie des futurs Cybercabs.

3. Le pari risqué : 20 milliards $ sur la table

Barclays et plusieurs analystes financiers tirent la sonnette d’alarme : Tesla brûle du cash à une vitesse record. Mais pour Musk, c’est une question de survie. Avec l’explosion de l’IA mondiale, la demande de puces dépassera de 97 % l’offre mondiale d’ici 2030. Sans la Terafab, Tesla serait un constructeur automobile « bridé » par ses fournisseurs. Avec elle, Tesla devient le fondeur du futur.

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💡 L’avis de Tesla Mag :

La Terafab est le « Master Plan Part 4 » en action. Elon Musk ne veut plus seulement vendre des voitures, il veut posséder la matière grise du 21ème siècle : le silicium. Si ce pari réussit, Tesla ne sera plus valorisée comme un constructeur, mais comme une utilité publique mondiale de l’intelligence artificielle.