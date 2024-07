🚗🏢 La dynamique de la recharge pour véhicules électriques se poursuit dans les copropriétés françaises ! 🚀🔌

L’AFOR (Association Française des Opérateurs de Recharge), qui regroupe les opérateurs de recharge pour véhicules électriques dans les lieux privés, a récemment publié les résultats de l’observatoire de la recharge en copropriété pour le premier trimestre 2024. Ces résultats mettent en lumière une adoption croissante des solutions de recharge dans les immeubles français.

Augmentation des Installations dans les Copropriétés

Selon l’AFOR, près de 28.000 immeubles, soit 16% des copropriétés françaises avec parking intérieur, ont adopté une solution opérateur pour leur infrastructure électrique. Cela représente une augmentation de 40% du nombre d’immeubles signés sur les 12 derniers mois et de 30% du nombre de places dans ces immeubles!

Les Défis de l’Installation

Bien que cette croissance soit impressionnante, il reste des défis à surmonter. Le délai moyen de raccordement est de 170 jours pour l’installation d’un compteur C5 (moins de 36 kVA) et de 324 jours pour un compteur C4 (plus de 36 kVA). Ce temps d’attente peut représenter un obstacle pour de nombreux propriétaires et gestionnaires de copropriétés.

Du côté de Logivolt, une entreprise innovante dans ce domaine, la même dynamique se fait sentir, puisque plus de 4200 copropriétés leur ont fait confiance depuis leur création en 2021. Leur mission est claire : ne rien lâcher pour faciliter l’installation des bornes de recharge.

Logivolt et la Solution de Financement de l’Infrastructure Collective

Installer une borne de recharge dans un immeuble résidentiel n’est pas une tâche facile. L’installation nécessite la mise en place d’une infrastructure électrique dédiée, souvent coûteuse. Heureusement, Logivolt prend en charge ces coûts sans reste à charge pour la copropriété ou le bailleur social. Cela facilite grandement l’adoption de la mobilité électrique dans les habitats collectifs privés et sociaux.

Optimisation des Réseaux de Recharge

La question de l’optimisation des réseaux de recharge est également cruciale. En France, le réseau de recharge des véhicules électriques ne cesse de se densifier, avec comme objectif d’avoir plus de stations tous les 60-100 km d’ici 2025. Pour les véhicules utilitaires lourds, des stations affichant des puissances de 350 kW sont prévues.

La diversification des moyens de paiement, avec cartes bancaires, paiements sans contact et QR codes, prévue pour avril 2024, rendra l’accès à la recharge plus pratique et transparent.

Le Rendement Supérieur des Moteurs Électriques

Un des atouts majeurs des véhicules électriques est le rendement de leurs moteurs, bien supérieur à celui des moteurs thermiques. Le rendement se mesure par le ratio entre l’énergie mécanique produite et l’énergie totale consommée. Un moteur électrique a un rendement global de 70 à 85%, contre seulement 25 à 30% pour une voiture à essence. Cette différence s’explique par le mode de transformation de l’énergie.

Les Réseaux de Recharge les Plus Fiables

Pour les longues distances, la planification de la recharge est essentielle. Chargemap a partagé des informations sur les réseaux de recharge les plus fiables en France et en Europe en utilisant les notes et commentaires de milliers d’utilisateurs. En France, Fastned se classe en tête, suivi par Electra et Tesla Superchargers.

Statistiques Clés sur les Infrastructures de Recharge

Selon Avere-France, à fin mai 2024, la France compte 133.053 points de recharge. Cela inclut des installations dans les parkings commerciaux (43%), payants (35%), et sur espace public (17%). Les points de recharge se déclinent en différentes puissances, de 50 à plus de 350 kW.

Partenariats Stratégiques pour Accélérer le Développement

Logivolt a signé un partenariat avec l’Unis, une organisation de professionnels de l’immobilier, pour accélérer le développement des infrastructures de recharge dans les copropriétés. Ce partenariat permet à Logivolt de devenir un interlocuteur privilégié des syndicats de copropriétés et de lever les freins financiers et décisionnels à l’installation des infrastructures collectives de recharge.

Grâce à des initiatives telles que celles de Logivolt et à des partenariats stratégiques, la mobilité électrique en copropriété n’a jamais été aussi accessible et pratique pour les Français.