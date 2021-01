Meilleurs voeux de la part de Tesla Magazine

- Communauté -

Grâce à vous chers lecteurs, Tesla Magazine n’est plus confidentiel. Google apprécie de plus en plus notre expertise sur cette marque que nous ne suivons pas par opportunisme mais par une passion véritable qui nous réunit.

Un constat

L’année 2020 a été complexe pour tout le monde. La communauté du forum Tesla Mag étant principalement composée d’entrepreneurs, médecins et professions libérales, il était important pour chacun de prendre soin de soi, de sa famille et de ses affaires.

Les pilliers

Merci aux membres qui continuent de nous suivre depuis presque 7 ans !

Jean F,

Eric 90D,

Tesladdict,

Phil,

Jarvis,

Merci pour vos conseils et encore une merveilleuse année!

Les membres qui montent, qui montent, qui montent 🙂

L’année a été fantastique car j’ai pu me frotter à quelques membres que je ne connaissais pas et que j’ai découvert parfois au détour de joutes verbales mais vous avez eu souvent raison donc à moi de reconnaître mes torts.

Par 90D,

Matou,

Fredje_b,

Chris 90 (Chris27),

Vibe,

Eric-B,

Poiuyt

scojj90

Alundra

Tesladore

Je vous souhaite à tous une excellente année !

Et bien sûr les nouveaux, oubliés et observateurs

Beaucoup de membres s’inscrivent, posent une question puis repartent. Alors en ce début d’année, et moi le premier (d’ailleurs je ne sais pas si c’est partagé) mais je m’attache aux pseudos, à ceux qui passent du temps à écrire – comme moi. Donc n’hésitez pas à revenir 🙂

Sur un sujet où nous ne savions pas grand chose à l’époque. L’annonce d’hier est un anniversaire pour notre communauté d’ailleurs ! En 2014 nous commentions déjà les objectifs ambitieux de Mr Musk et je suis là en 2020 pour écrire qu’il avait vu juste.

Du coup je me perds mais j’ai aussi lancé Tesla Magazine en 2013 pour que d’autres vocations se trouvent et j’invite les personnes qui souhaitent partager leurs expériences, comme ils pourraient vouloir le faire sur Youtube ou Instagram, à remplir ce formulaire.

J’annonce également la tenue prochaine d’une élection d’un Président pour notre forum. N’hésitez pas à vous manifester mais je communiquerai dessus dans la semaine 😉

Carte de voeux à partager sans modération

Nous vous offrons à tous la magnifique carte de voeux réalisée avec l’aide de nos membres US. Je la trouve très drôle et je vous invite à la partager avec vos collègues et amis !

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement ! Consulter vos e-mails pour la suite des instructions.