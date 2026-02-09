Diamond Black : La nouvelle robe haute couture du Tesla Model Y

Depuis son lancement, le Tesla Model Y a dominé les charts mondiaux, mais on lui reprochait souvent une palette de couleurs un peu trop sage. C’est désormais de l’histoire ancienne. Avec l’introduction du Diamond Black (Noir Diamant), Tesla passe à la vitesse supérieure en proposant une finition qui transforme le SUV électrique en véritable bijou technologique.

Qu’est-ce que le Diamond Black ?

Contrairement au « Solid Black » (Noir Uni) classique, qui était une peinture monocouche souvent critiquée pour sa fragilité et sa tendance à marquer les micro-rayures, le Diamond Black est une teinte multicouche premium.

L’effet visuel : Il intègre des pigments métalliques et des paillettes de mica ultra-fines. Sous un éclairage direct ou en plein soleil, la carrosserie semble s’illuminer de milliers de points brillants, rappelant la structure d’un diamant.

La profondeur : Grâce à une base de noir profond recouverte de vernis haute densité, cette couleur offre une sensation de profondeur inédite, oscillant entre un noir d'encre et un gris anthracite scintillant selon l'angle de vue.

Pourquoi ce changement est-il crucial ?

Tesla a longtemps été sous le feu des critiques pour la qualité de sa peinture. Le Diamond Black semble être la réponse de la marque à ses détracteurs :

Durabilité accrue : Les premiers retours d’utilisateurs et experts indiquent une peinture plus robuste et moins sujette aux éclats de gravillons que l’ancien noir basique. Facilité d’entretien (relative) : Bien qu’une voiture noire reste un défi à garder propre, l’effet pailleté du Diamond Black masque mieux la poussière légère et les légères traces de doigts que la finition miroir du noir uni. Valeur de revente : En tant que couleur premium (facturée environ 1 500 $ ou l’équivalent local), elle ajoute une valeur ajoutée esthétique immédiate au véhicule sur le marché de l’occasion.

Le complément idéal du « Model Y Juniper »

Cette couleur coïncide avec les mises à jour majeures du Model Y (souvent associé au nom de code Juniper en 2025/2026). Le Diamond Black se marie particulièrement bien avec les nouveaux éléments de design :

Les bandeaux lumineux LED continus à l’avant et à l’arrière.

continus à l’avant et à l’arrière. Les nouvelles jantes 20 pouces Helix sombres.

sombres. L’absence de logos chromés (remplacés par des badges noirs mats ou directement embossés).

Tableau comparatif : Noir Uni vs Diamond Black

Caractéristique Solid Black (Ancien) Diamond Black (Nouveau) Type Peinture unie (monocouche) Peinture nacrée/métallisée (multicouche) Aspect Reflet miroir pur Scintillant, pailleté Code Peinture PBSB PX02 / NEU-252E Prix Souvent l’option la moins chère Option Premium (~1 500€) Résistance Faible (marques rapides) Améliorée