Le calendrier s’accélère pour Tesla en Europe. Après des années d’attente, l’introduction du système Full Self-Driving (Supervised) sur le Vieux Continent entre dans sa phase finale. Si tous les regards sont tournés vers l’autorité néerlandaise (RDW), c’est parce que sa décision, attendue pour le 10 avril 2026, pourrait déclencher une activation en cascade, y compris sur les routes françaises.

L’Article 39 : La clé d’une activation rapide en France

Contrairement aux idées reçues, Tesla n’a pas besoin d’attendre un consensus des 27 pays membres de l’UE pour lancer ses premières fonctions avancées. La stratégie repose sur l’Article 39 du règlement (UE) 2018/858.

Ce texte permet à une autorité nationale (ici la RDW) d’accorder une exemption pour technologies innovantes. Une fois ce « sésame » obtenu aux Pays-Bas, le principe de reconnaissance mutuelle permet à d’autres pays, comme la France, d’autoriser le système sur leur territoire par simple décision ministérielle, sans passer par de longs mois de débats à Bruxelles.

1,6 million de kilomètres de tests européens

Pour rassurer les régulateurs, Tesla a mis les bouchées doubles. Le dossier soumis à la norme UN R-171 (DCAS) s’appuie sur des chiffres massifs :

1 600 000 km parcourus en conditions réelles sur les routes européennes.

parcourus en conditions réelles sur les routes européennes. 13 000 sessions de « Ride-Alongs » (essais passagers) réalisées avec des clients.

de « Ride-Alongs » (essais passagers) réalisées avec des clients. 4 500 scénarios de tests sur circuit fermés validés.

Cette base de données unique au monde vise à prouver que l’IA de Tesla est capable de gérer les spécificités locales : ronds-points complexes, signalisation variable et priorités à droite.

Hardware 3 vs AI5 : Une Europe à deux vitesses ?

L’homologation UN R-171 impose des critères de sécurité drastiques, notamment sur la puissance de calcul et la redondance. Si le Hardware 3 (HW3) reste dans la boucle, le déploiement du nouveau processeur AI5 (le successeur du Hardware 4) change la donne.

L’AI5, qui équipe désormais les lignes de production de Fremont et Berlin, offre une capacité de traitement permettant de répondre aux exigences les plus sévères des régulateurs européens sans compromis sur la fluidité de conduite.

💬 Le Débat : La France est-elle prête pour l’autonomie ?

Le passage du 10 avril marquera un tournant historique. Tesla transforme son parc automobile en une flotte de robots-taxis potentiels d’un simple clic logiciel. Mais l’infrastructure française est-elle prête à accueillir des véhicules dont la réactivité dépend autant de la clarté du marquage au sol que de la puissance des puces ?

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Êtes-vous prêt à confier votre sécurité au FSD dès son activation en France le mois prochain ?

Pensez-vous que votre modèle actuel (HW3) sera suffisant pour profiter pleinement de ces fonctions ?

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