Exclusif : Tesla dévoile le Superchargeur V4 « Folding », le monstre de 500 kW qui s’installe en 48h

C’est le « One More Thing » qu’Elon Musk gardait sous le coude pour saturer le réseau de recharge avant l’été. Alors que la concurrence se bat encore sur le 350 kW, Tesla vient de frapper un grand coup ce matin en dévoilant officiellement le Superchargeur V4 « Folding » (Pliable).

Ce n’est pas une simple évolution cosmétique, mais un changement de paradigme logistique et technique total. Derrière ce design compact, Tesla promet une puissance de 500 kW et, surtout, une méthode de déploiement qui va diviser par deux le temps de construction des nouvelles stations.

500 kW : La recharge à la vitesse de l’éclair

Le chiffre fait tourner la tête. Avec 500 kW, Tesla rattrape son retard sur les réseaux chinois les plus véloces. Pour les futurs propriétaires de Model 3 Highland et de Model Y Juniper (prévus pour 2026-2027), cela signifie un passage de 10 à 80% d’autonomie en moins de 10 minutes sur les bornes compatibles.

Mais attention : cette puissance brute n’est pas accessible à tous les véhicules de la marque. Seuls les modèles équipés des dernières puces de gestion d’énergie pourront encaisser une telle courbe de charge sans dégrader la batterie. Pour savoir si votre véhicule actuel ou futur est compatible avec ces débits records, consultez notre [Guide complet du Hardware Tesla (HW1 à AI5)].

Le secret du « Folding » : Le Blitzscaling de la recharge

La vraie révolution n’est pas dans le kWh, mais dans le mètre carré. Le design « Folding » permet à la stèle de se plier sur elle-même pour le transport.

L’impact logistique est colossal : +33% de stèles par camion : On passe de 6 à 8 bornes par livraison.

On passe de 6 à 8 bornes par livraison. Déploiement en 48h : Les bornes arrivent « prêtes à poser », pré-câblées sur une dalle en béton. Il ne reste plus qu’à les raccorder au réseau électrique.

Les bornes arrivent « prêtes à poser », pré-câblées sur une dalle en béton. Il ne reste plus qu’à les raccorder au réseau électrique. Réduction des coûts de 20% : Moins de génie civil sur site, moins de transport, plus de stations.

Les premières stations en France dès cet été ?

Tesla n’a pas perdu de temps. Les premières stations de test sont déjà opérationnelles sur la Gigafactory de Berlin. Selon nos informations, les premiers déploiements en France sont prévus pour le deuxième trimestre 2026, ciblant les axes autoroutiers majeurs (A6, A7, A10) pour soulager le réseau avant les chassés-croisés estivaux.

💬 L’avis de Tesla Mag : Progrès réel ou gadget logistique ?

L’arrivée du V4 Folding est une claque pour Ionity et Fastned, mais elle soulève une question brûlante : Tesla privilégie-t-elle la quantité sur la qualité de l’expérience ? En compactant ses stations et en accélérant les flux, le constructeur transforme ses Superchargeurs en « usines à recharge ». Certains puristes regrettent déjà l’époque des stations plus spacieuses et aérées.

Et vous, qu’en pensez-vous ?

Préférez-vous des stations ultra-rapides (500 kW) mais plus denses et potentiellement plus bondées ?

Ou pensez-vous que 250 kW (V3/V4 actuel) est largement suffisant si le confort en station est maintenu ?

On vous attend en commentaires : quelle est la station française qui a le plus besoin de ce « boost » 500 kW selon vous ?