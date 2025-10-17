La suppression des capteurs de pression des pneus par Tesla et son impact sur les Model 3 et Y

Tesla bouscule une fois de plus les standards : finis les capteurs de pression traditionnels sur les Model 3 et Model Y Standard. Une simple mise à jour logicielle suffit désormais pour surveiller les pneus. Génie d’ingénierie ou pari risqué ? Le débat est lancé.

Vous souhaitez installer une borne ou une station de recharge ? Remplissez ce formulaire pour profiter du meilleur prix et du meilleur service. Pour tous les véhicules électriques en France. Vous souhaitez équiper votre : * Maison Copropriété Entreprise

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Nouveau système TPMS indirect

Afin de compenser la suppression des capteurs physiques, Tesla a introduit un système TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) indirect qui utilise la vitesse des roues pour détecter les différences de pression. Ce système sophistiqué compare les vitesses des roues pour identifier les pneus sous-gonflés, permettant ainsi une surveillance sans capteurs de pression traditionnels.

Ce changement technologique est rendu possible grâce aux mises à jour logicielles continues de Tesla, qui offrent la capacité unique d’adapter et de reconfigurer les fonctionnalités des véhicules à distance.

Recalibration nécessaire après ajustement

L’un des inconvénients potentiels de ce nouveau système est la nécessité de recalibrer le système après chaque ajustement de la pression des pneus ou remplacement de ceux-ci. Cette procédure de recalibration est essentielle pour garantir l’exactitude du système TPMS et préserver la sécurité du véhicule.

Bien que cela implique une nouvelle étape pour les propriétaires lors de l’entretien de leurs pneus, Tesla assure que la procédure est intuitive et peut être effectuée facilement via l’interface du véhicule.

Réactions et implications

La réaction sur les réseaux sociaux et parmi les utilisateurs de Tesla a été mitigée. Certains saluent l’innovation et la réduction potentielle des coûts associés à l’entretien des capteurs, tandis que d’autres expriment des réserves quant à la fiabilité et la précision d’un système basé entièrement sur le logiciel.

D’autres experts du secteur notent que cette approche pourrait inspirer d’autres fabricants automobiles à adopter des solutions similaires, marquant un changement vers des véhicules toujours plus connectés et autonomes.

Le timing de cette décision, qui a précédemment fuité lors de la mise à jour logicielle 2025.32.6, joue également un rôle crucial dans la préparation des utilisateurs à intégrer ces changements technologiques dans leur quotidien.

Conclusion

En réinventant la manière dont la pression des pneus est surveillée, Tesla continue de repousser les frontières de l’innovation. Bien que le changement nécessite une période d’adaptation, il incarne la vision de Tesla d’un avenir de véhicules plus intelligents et connectés. L’impact à long terme de cette décision sur le marché automobile reste à voir, mais il est clair que Tesla continue de façonner l’avenir de la mobilité.