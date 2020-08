Ca y est, nous y sommes: la saison 2019/20 de Formule Electrique va enfin reprendre, et même se terminer, grâce à six courses en neuf jours sur les pistes de l’aéroport de Tempelhof, à Berlin. Accrochez vos ceintures, ça va rouler très vite et il y aura du suspense, entre le 5 et le 13 août.

Aéroport Berlin Tempelhof

Cet aéroport de Tempelhof a déjà accueilli plusieurs ePrix de Formule E depuis 2015, avec à chaque fois des courses intenses jusqu’au bout. La grande finale de la Saison 6 du feuilleton à rebondissements de la FE ne va pas faire exception à la règle: il va y avoir plus de courses en neuf jours que depuis le début de cette saison, fin novembre en Arabie Saoudite.

L’aéroport allemand, dans l’un des pays d’Europe à s’être déconfiné le plus tôt, est stratégiquement très bien placé et encore en très bon état. Trois doubles courses s’y dérouleront les 5/6, 8/9 et 12/13 août, avec des configurations de circuit différentes, grâce à la quantité de pistes disponibles, en plein cœur de Berlin.

BERLIN TEMPELHOF AIRPORT, GERMANY – MAY 25: Lucas Di Grassi (BRA), Audi Sport ABT Schaeffler, 1st position, celebrates on the podium during the Berlin E-prix at Berlin Tempelhof Airport on May 25, 2019 in Berlin Tempelhof Airport, Germany. (Photo by Sam Bagnall / LAT Images)

Les favoris sont connus: DS Automobiles, la marque premium du groupe PSA, et son partenaire Techeetah, avec deux DS E-Tense FE20 pilotées par Jean-Eric Vergne, alias “JEV”, double champion de FE, et Antonio Felix Da Costa, leader actuel du classement pilotes, après cinq courses, grâce notamment à une superbe victoire fin février à Marrakech -sa première pour DS Techeetah- juste avant la longue pause provoquée par la pandémie de coronavirus.

Comme le rappelle Xavier Mestelan-Pinon, directeur de DS Performance, la course marocaine “nous a permis de passer en tête des deux championnats. Et après ces cinq mois d’interruption, il est important de retrouver la dynamique du début de saison pour consolider nos positions. Cette reprise (et fin !) de championnat est un vrai défi: 6 courses, en 9 jours, sur 3 tracés différents ! Sur une piste au revêtement particulier, qui va beaucoup solliciter nos pneus Michelin, surtout si les températures s’envolent. Outre la gestion d’énergie, il faudra donc rapidement trouver les bons réglages pour être performants. Nous sommes conscients que la moitié de la saison va se jouer en neuf jours mais les pilotes et l’équipe restent plus motivés que jamais pour inscrire une nouvelle fois DS dans l’histoire de la Formule E ! “

Face à da Costa, le concurrent le plus sérieux devrait être le Néo-Zélandais Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing), qui n’a que 11 points de retard sur lui. Mais avec six courses au menu, et donc plus de 150 points à prendre en moins de 10 jours, tout est vraiment possible, même pour d’autres pilotes un peu moins bien classés. Le Portugais devra donc aussi surveiller en priorité des clients comme Sam Bird (Virgin), qui rejoindra Jaguar la saison prochaine, et surtout Sébastien Buemi (Nissan e.dams), qui s’est déjà imposé deux fois à Berlin, sans compter la redoutable écurie Audi Sport, managée par Allan McNish, le triple vainqueur des 24 Heures du Mans. La marque aux anneaux jouera à domicile, tout comme BMW, associé aux Américains du Team Andretti, et bien sûr Mercedes, qui n’arrive pas encore à dominer la FE autant que la F1. Heureusement…

Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE20, 1st position with Jean-Eric Vergne (FRA), DS Techeetah, DS E-Tense FE20, 3rd position

Classement provisoire du Championnat FIA de Formule E (après 5 courses sur 11):

1. Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) 67 points

2. Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) 56

3. Alexander Sims (BMW Andretti) 46

4. Maximilian Guenther (BMW Andretti) 44

5. Lucas di Grassi (Audi Sport) 38

6. Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ) 38

7. Edoardo Mortara (Venturi) 32

8. Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) 31

…

Palmarès du E-Prix de Berlin:

2019 – Lucas di Grassi (Audi Sport)

2018 – Daniel Abt (Audi Sport)

2017 – Felix Rosenqvist (Mahindra) & Sebastien Buemi (Renault e.dams)

2016 – Sebastien Buemi (Renault e.dams)

2015 – Jerome d’Ambrosio (Dragon Racing)

Programme des courses de la Finale de la saison 2019/20 de FIA Formule E à Berlin:

Courses 6 & 7: les 5 et 6 août (tracé habituel, mais en sens inverse)

Courses 8 & 9: les 8 et 9 août (tracé habituel)

Courses 10 & 11: les 12 et 13 août (tracé modifié / nouvelles portions)