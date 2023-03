Une nouvelle étape dans la politique de mobilité durable de Deauville

La Ville de Deauville renforce son engagement en faveur de la mobilité électrique en installant 26 nouveaux points de recharge électrique dans l’espace public en partenariat avec IZIVIA et Demeter Investment Managers. Cette nouvelle offre de recharge s’inscrit dans la politique de développement durable de la ville et contribue à la densification du réseau de bornes de recharge en France.

IZIVIA : un service facilité pour les usagers

La Ville de Deauville poursuit son engagement en faveur d’une mobilité propre en lançant un appel d’offres pour l’installation de bornes de recharge de voiture électrique dans l’espace public. En réponse à cet appel d’offres, la filiale 100% du groupe EDF, IZIVIA, en collaboration avec Demeter Investment Managers, a installé 26 nouveaux points de recharge électriques d’une puissance allant de 22 à 120 kW à Deauville.

Ce service ouvert à tous, contribuera à densifier le réseau de bornes de recharge, accélérant ainsi la transition vers la mobilité électrique et assurant une cohérence territoriale.

Deauville durable : une ville engagée pour l’environnement

Les stations de recharge électrique à Deauville sont situées dans les endroits stratégiques de la ville pour faciliter l’accès et l’utilisation des bornes de recharge. Les localisations comprennent :

Rue Mirabeau prolongée : située à proximité de l’hippodrome de Deauville-La Touques, cette rue accueille de nombreux événements et est donc un endroit idéal pour offrir des services de recharge aux visiteurs.

Quai de la Touques : situé le long de la rivière Touques, ce quai est un lieu de promenade populaire pour les habitants et les touristes, et les bornes de recharge permettront aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leur voiture pendant leur promenade.

Avenue des Maréchaux : située dans le centre-ville, cette avenue accueille de nombreux commerces et restaurants, ce qui en fait un endroit idéal pour offrir des services de recharge aux conducteurs pendant qu’ils font leurs achats ou dînent.

Boulevard des sports : situé à proximité du stade Commandant Hébert et du centre sportif de Deauville, ce boulevard est un lieu de rendez-vous pour les amateurs de sport et les athlètes, qui peuvent maintenant recharger leur voiture électrique pendant leur entraînement.

Avenue du Général de Gaulle : cette avenue est l’une des principales artères de la ville, avec des commerces et des restaurants tout au long de la rue. Les bornes de recharge sont donc facilement accessibles pour les conducteurs en déplacement.

Avenue de la République : cette avenue est une autre rue importante de la ville, avec une variété de commerces et de restaurants. Les bornes de recharge sont donc facilement accessibles pour les conducteurs en déplacement.

Place Louis Armand : située près de la gare de Deauville-Trouville, cette place est un point de rencontre pour les voyageurs et les touristes. Les bornes de recharge offriront donc une commodité supplémentaire aux visiteurs de la ville.

Boulevard Eugène Cornuché : cette artère principale de la ville longe la plage de Deauville, offrant une vue imprenable sur la mer. Les bornes de recharge seront donc très utiles pour les conducteurs de voitures électriques qui souhaitent profiter de la plage.

Square de l’Eglise : situé dans le centre-ville, ce square est un endroit populaire pour les rassemblements et les événements locaux. Les bornes de recharge offriront donc une commodité supplémentaire aux visiteurs et participants de ces événements.

Rue Thiers : cette rue est située dans le centre-ville et abrite de nombreux commerces et restaurants, offrant ainsi un accès facile aux bornes de recharge pour les conducteurs en déplacement.

Rue Breney : située dans le quartier résidentiel de Deauville, cette rue offre des bornes de recharge pour les résidents de la ville qui ont des voitures électriques et ne disposent pas de leur propre point de recharge.

Les coûts d’installation pris en charge

Les coûts d’installation, de maintenance et de gestion du parc sont pris en charge par IZIVIA et Demeter Investment Managers via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports, avec une redevance prévue pour l’occupation du domaine public, conformément à la loi.

Ces nouveaux points de recharge s’inscrivent dans la politique de développement durable de Deauville, qui comprend une gestion écologique des espaces verts, un plan vélo, la protection du patrimoine, le développement d’une trame verte continue, un programme de sensibilisation et un soutien au Festival Deauville Green Awards.

Demandez un devis gratuit auprès d’un installateur de borne local certifié et spécialement sélectionné ! Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en collectivité Un hôtel / Restaurant / Maison d'hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

SIREN

Entité / Entreprise *

Fonction *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J'accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Galerie photo de ces nouvelles stations