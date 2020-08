Les trois équipages français engagés dans le E-Rallye d’Islande pointaient aux trois premières places du classement général, samedi matin, avant les deux dernières boucles prévues au sud-ouest du pays, tout près de la capitale Reykjavik.

En tête jeudi soir à la fin de la 1re journée, les favoris, Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel, avec le numéro 1 sur leur Renault Zoé, et un sticker Tesla-Mag.com en haut de leur pare-brise, ont perdu la tête du rallye vendredi, à la suite d’un incident très bien raconté par Didier le baroudeur: « Nous avons perdu notre première place en faveur de la seconde auto du Team Biovitis, la Nissan Leaf de nos équipiers Alexandre et Chloé Burel, à cause d’un fait de course rarissime : trompé par l’absence de bruit de notre Zoé , un chien est venu se positionner devant l’auto au moment d’un départ en spéciale. Choc à faible allure, roulé boulé de la bête sous la voiture donc arrêt, perturbation du départ de la seconde voiture. Nous avons perdu les secondes d’avance chèrement gagnées jeudi. Mais je vous rassure tout de même : aux dernières nouvelles, le chien va mieux et c’est tant mieux ! ».

La journée de samedi devait donc être déterminante pour le résultat du classement, l’Opel e-Corsa du tandem Artur Prusak/Thierry Benchetrit étant elle aussi candidate au podium, pour sa première sortie en rallye de régularité dans le championnat FIA des énergies nouvelles et alternatives. Les principales rivales sont une eGolf, une MG électrique et deux Peugeot, une e-208 et une e-2008 engagées par des Islandais.

En attendant le résultat final, voici aussi quelques photos de la concession Tesla de Reykjavik, prises bien sûr par notre envoyé spécial dans le Grand Nord, Didier Malga. Le distributeur islandais est ravi car en moins d’un an il a déjà vendu 450 voitures, surtout des Model 3. A suivre…

© Didier Malga

© Didier Malga

© Didier Malga Quelques photos de la concession Tesla de Reykjavik © Didier Malga

Daniel Ortelli