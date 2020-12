Tesla confirme un abonnement pour la conduite entièrement autonome

- Communauté - Participez à la révolution Cliquez-ici pour devenir membre actif.

Depuis que Tesla a commencé à proposer la fonction “Autopilot”, elle a coûté plusieurs milliers d’euros, et une grande partie des avantages devrait se retrouver dans les fonctionnalités à venir. Le constructeur devrait lancer l’abonnement pour début 2021

L’autopilot Tesla connaît une inflation galopante

En fait, chaque fois que Tesla réalise une mise à jour pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires aux voitures des propriétaires, le constructeur Californien augmente le prix. En effet, après le déploiement de la bêta publique aux Etats-Unis, le CEO de Tesla a annoncé une hausse de prix généralisée.

Actuellement, il en coûte 10 000 dollars pour obtenir la suite logicielle “conduite entièrement autonome” (FSD aux USA). C’est beaucoup d’argent pour la plupart d’entre nous. Et il est difficile de cliquer sur cette option dans certains cas, notamment si vous avez choisi l’option leasing pour le financement de votre Tesla.

Des options en cours de développement et soumises à la législation des pays

Après tout, comme il est inscrit sur le site du constructeur, une grande partie des avantages se situe dans une catégorie “à venir”. Les plus grands avantages du système actuel, à mon avis, sont simplement le changement de voie automatique et la navigation en pilote automatique. Beaucoup de nos membres s’interrogent sur l’intérêt d’activer cette option à l’achat et même a posteriori – pour la France, la Belgique et la Suisse tout du moins, nous vous en faisions part dans cet article.

L’arrêt automatique aux feux rouges et aux panneaux d’arrêt, c’est cool, mais la voiture attend trop longtemps pour freiner et freine ensuite trop fort à mon goût, alors j’ai arrêté de l’utiliser. Je n’ai presque jamais entendu parler de quelqu’un qui utilise Autopark. Et Summon est cool et amusant, mais seulement utile dans des situations de niche.

Le grand avantage, je suppose, c’est quand la voiture est capable de vraiment mieux conduire que vous d’un endroit à l’autre, et ensuite quand cela peut être fait à un niveau tel que vous pouvez faire d’autres choses en même temps ou même gagner de l’argent avec votre “robotaxi” totalement autonome sans avoir à garder les mains à proximité du volant.

Les critiques les plus cinglantes peuvent comparer le niveau actuel des capacités déployés à un régulateur de vitesse adaptatif amélioré et ce n’est pas le but.

Un modèle par abonnement pour booster l’adoption ?

Mais parier 10 000 dollars dans les trois prochaines années sur une voiture que vous ne pourrez pas garder est… eh bien, probablement illogique, à moins que 10 000 dollars ne signifient très peu pour vous ou que vous soyez comme beaucoup de nos membres de fidèles supports à la stratégie économique de la firme d’Elon Musk.

La nouvelle du jour est que Tesla est sur le point de lancer une option d’abonnement à cette fonction – au début de 2021 – qui permettra aux gens de payer annuellement, ou je suppose mensuellement, pour ces fonctionnalités. Nous en avons eu un aperçu récemment, lorsque certains codes des véhicules Tesla ont été modifiés pour indiquer que cela allait se faire.

Absolutely. We will release FSD subscription early next year. — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2020

Aux dernières nouvelles, le taux d’adoption de ces technologies de conduite autonome était d’environ 50 %. Je ne sais pas quel est le taux d’adoption de la fonction par tous les propriétaires en ce moment, mais je suppose que cette option d’abonnement augmentera considérablement le taux d’adoption à ce service logiciel.

Toutefois, rappelez-vous que j’ai noté plus haut que Tesla a assuré que le prix de l’option augmenterait à mesure que le constructeur ajouterait de nouvelles fonctionnalités. Acheter la fonction d’un seul coup vous protège contre de telles hausses de prix. De plus, il semble logique que votre voiture prenne de la valeur à chaque fois que ces prix augmentent.

Si vous optez pour l’abonnement, je suppose que cela signifie que vous devez payer davantage pour l’abonnement chaque fois que le prix augmente. Je suppose donc que de nombreuses personnes continueront à suivre la même voie que moi en achetant simplement cette option dès l’achat du véhicule.

Par ailleurs, il faut rappeler que la grande majorité des conducteurs Tesla achètent plutôt que de louer (93 % des acheteurs de modèles 3 et Y selon la dernière déclaration de Tesla à ce sujet). Cependant, l’option d’abonnement pourra également intéresser ceux qui ont acheté leur voiture comptant. Diverses personnes peuvent préférer payer mensuellement pour ces fonctions plutôt que d’ajouter 10 000 $ à la voiture au moment de l’achat.