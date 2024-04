Chloé, utilisatrice active sur Twitter, a récemment exprimé son mécontentement face aux coûts élevés des billets de train en France. Sa comparaison directe entre le coût d’un trajet en train de Reims à Lille, à 50 euros, et celui d’un trajet équivalent en Tesla, qui ne lui coûterait que 30 euros, soulève une question cruciale : le train est-il vraiment une option viable financièrement face aux voitures électriques modernes comme la Tesla ?

Comparaison des coûts : train contre Tesla

L’exemple de Chloé n’est pas isolé. D’autres utilisateurs se sont joints à la conversation, partageant des expériences similaires où, même en tenant compte de l’essence et des péages, voyager en voiture s’avère souvent moins cher, surtout pour les groupes ou les familles. Alex Park souligne que dès qu’il voyage à deux ou plus, le train devient rapidement deux fois plus cher que le trajet en voiture.

Je viens de capter que je serais via une ligne direct de faire Reims-Lille en train. Mais à 50 euros le billet quand c’est 30e en Tesla… j’admets que (tristement) y’a pas d’avantages à prendre le train (surtout que si j’y vais c’est pour des séjours de plusieurs jours) — Chloé 🚀 (@Chloe_Mathon) March 26, 2024

Le contraste avec les expériences internationales

Il est intéressant de noter que ce débat n’est pas uniquement national. Gibbé apporte un contraste en évoquant les tarifs nettement plus bas en Allemagne, où un trajet en ICE de Berlin à Munich peut coûter aussi peu que 18 euros. Cette différence met en exergue les disparités entre les politiques de transport européennes et interroge sur les pratiques tarifaires en France.

La rentabilité de la Tesla comme alternative

Jirboi ajoute une autre dimension à la discussion en mettant en avant les économies réalisées grâce à sa Tesla. Pour un aller-retour à Lille, le coût de transport en Tesla ne dépasse pas 4,75 euros, en comptant une recharge chez lui en heures creuses. Cela illustre non seulement la supériorité économique de la voiture électrique sur de courts trajets, mais aussi son potentiel en tant qu’alternative durable.

Le train devenu trop chère ?

La critique de Chloé révèle une réalité incontournable : les coûts prohibitifs des voyages en train en France pourraient dissuader les consommateurs de choisir des options plus écologiques. Pour que le train reste une alternative compétitive face aux véhicules électriques économiquement attractifs comme la Tesla, il est impératif de revoir les structures tarifaires. Ceci afin de rendre le transport ferroviaire non seulement plus abordable mais aussi plus attrayant dans le cadre d’une politique de mobilité durable et inclusive.