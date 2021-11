Elon Musk envisage de vendre 10% de ses actions

- Publicité -

Le PDG de Tesla Inc. a choisi Twitter pour organiser un sondage qui a déjà réunit quelques 398 000 votants. Il s’agit de prendre la température pour vendre 10% de ses actions. Question légitime en fin d’année et après un plus haut historique et une hausse de plus de 56% en l’espace d’un mois.

Pourquoi la question est posée ?

Il a l’habitude d’utiliser Twitter, le moyen de communication est parfaitement normal. Cependant certains Twittos fidèles n’apprécient pas la méthode. C’est une question de point de vue mais je n’ai jamais vu Elon Musk être fidèle au formalisme, surtout en matière boursière.

Ici Elon Musk évoque un cadre politique qui pointe du doigt les personnes qui disposent d’action sans jamais les vendre. Ce serait un moyen de ne faire de la défiscalisation. Soit, à son niveau le sujet n’est pas vraiment là. C’est tout de même l’homme le plus riche du monde.

Il reste néanmoins parfaitement conscient que cette action aura un impact notable sur l’action. Il déclare par ce sondage son intention de céder 10% de ses actions. Le résultat du sondage ne devrait pas changer grand chose et cela pour deux raisons:

Il y a des milliers de bots sur Twitter qui peuvent biaiser le résultat.

Il y a une forte probabilité que ce sondage se solde avec un bon 50/50.

Un sondage à 20,000,000,000 de dollars d’action Tesla

Le sondage prend fin d’ici 23h. Donc il devra soit expliquer pourquoi il conserve ses actions, soit expliquer pourquoi il vends 10% de ses actions. Dans tous les cas, il y devrait y avoir des mouvements significatifs.

Wait and see 😉