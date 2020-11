By Tesladdict

Vous recherchez une Tesla d’occasion ? Et vous cherchez l’autonomie réelle de la Tesla P100D? C’est ici!

C’est avec 10 jours de retard que les médias grand public s’emparent depuis hier de cette annonce faite par la firme américaine. L’occasion pour Tesla-Mag d’y revenir et d’en faire une analyse plus complète.

L’autonomie réelle en détails

Avant toute chose, il convient de rappeler que l’autonomie annoncée et reprise par tous les médias de 613 km pour la seule Model S P100D (D pour Dual Motors et non Diesel, petits plaisantins ! ) est une autonomie constatée dans des conditions d’utilisation normées exactement comme celles annoncées par tous les constructeurs d’automobiles thermiques quand ils vantent la consommation de leurs modèles avec des 3,5l aux 100 km parcourus par exemple.

Explication sur l’autonomie

De la même façon qu’une thermique consomme une certaine quantité de carburant, les Tesla(s) brûlent un certain nombre de Watts/h pour avancer. Et cette autonomie réelle dépend dans la réalité de la vitesse, du poids embarqué, des annexes utilisées (climatisation, éclairages) et des conditions de circulation : pluie, vent, température et profil de la route emprunté, ce qui n’a rien d’original mais qu’on oublie presque complètement au volant d’une thermique….

Dès lors la question qui se pose est de savoir si l’on peut vraiment parcourir 613 kilomètres avec une Model S P100 D. Dans la pratique de tous les jours la réponse est définitivement non. Et ce pour plusieurs raisons.

L’influence de la température

Il est évidemment facile de comprendre que l’on consommera plus d’énergie quand il fait 0° plutôt que 20°, quand on transporte 4 passagers plutôt qu’un seul. Tesla qui joue la transparence depuis le début met à la disposition des curieux sur son site un simulateur assez remarquable de l’autonomie réelle en fonction des paramètres externes essentiels et de la vitesse de 70 à 120km/h mais ne tenant pas compte du profil de la route ou du nombre de passagers transportés. (Ce simulateur n’est pas encore à jour du modèle 100kwh.)

Mais ce n’est pas tout. Alors que dans une thermique presque 100% du carburant embarqué est utilisable, ce n’est pas le cas des 100kwh chargés dans les batteries de cette voiture électrique P100D comme de tous les autres modèles d’ailleurs. Et le constructeur californien pour qui veut bien réfléchir ne le cache pas.

Sur les 100kwh, 4 sont réservés à la protection des composants de la batterie et au fonctionnement « interne » de la voiture à l’arrêt. Comme par ailleurs il est recommandé afin de ne pas s’exposer à la panne lorsque la réserve atteint 4% du total, c’est donc dans notre cas de 92 kwh à 96 kwh (à la limite) qui sont réellement disponibles.

Alors que fait on dans la vraie vie avec 92 à 96 kwh en voiture électrique ?

Après 42 000 km sur tous les types de route, par toutes températures, avec ou sans climatisation, de nuit ou de jour, avec ou contre le Mistral, je peux attester (comme tous les contributeurs au forum de Tesla-Mag) qu’en conduisant en respectant les limitations de vitesse (ce qui n’empêche pas de déchainer les chevaux en cas de dépassement court mais sécuritaire), avec de 1 à 7 passagers (il y a deux sièges enfants escamotables dans le coffre) j’ai consommé en moyenne 207 wh par kilomètre parcouru. (Évidemment certains font plus en roulant plus vite mais ont moins de points sur leurs permis, en principe…!).

La vérité sur l’autonomie

Ce qui au final nous donne une autonomie remarquable tout de même mais moins sensationnelle qu’annoncée de 445 à 465 km. On est aussi loin des chiffres normés qu’avec les thermiques. Bon si vous êtes prêt à rouler à 90 km/h seul, sans vent contre, à 20°et sur une route plate, vous atteindrez les 600 kilomètres et vous tutoierez même les 700 km à 70 km/h .

À tout vouloir dire conformément aux « habitudes », Tesla, particulièrement en vue médiatiquement tant cette société fait le buzz depuis quelques années, s’expose inutilement aux critiques. Et c’est dommage car 445 km d’autonomie réelle pour un véhicule 100% électrique c’est déjà un record qui sera difficile à battre rapidement.

Et puis quelle importance ? La marque a implanté des superchargeurs qui permettent de regagner 250 km d’autonomie en 20 minutes, c’est à dire de voyager sans l’anxiété de la panne et sur un rythme parfaitement adapté aux conditions de circulation actuelles. (Et je sais de quoi je parle en revenant d’un trip de 20 jours de 6 000km en Europe….).

Tesla est une société qui apporte de nombreuses solutions de rupture avec les modèles classiques (voitures, batteries domestiques, trains, camions et fusées). Je suggère qu’elle s’exonère aussi du logiciel commercial pseudo technique (“la vérité si je mens...”) des autres constructeurs automobiles auquel plus personne ne croit.