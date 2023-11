Rivian lance son programme de leasing pour le R1T aux Etats-Unis

Rivian, le constructeur automobile américain, a officiellement lancé son programme de leasing pour le pick-up électrique R1T, offrant une nouvelle option d’acquisition pour les consommateurs dans 14 États américains. Cette initiative marque une étape importante pour Rivian dans l’expansion de ses services et l’accessibilité de ses véhicules.

Expansion du Programme de Leasing

Rivian a récemment annoncé l’ajout de l’option de leasing à son configurateur en ligne. Les clients résidant dans les 14 États initialement sélectionnés peuvent désormais souscrire à un leasing pour un pick-up R1T à partir de l’inventaire existant de Rivian. Cette annonce fait suite à un email envoyé aux abonnés de Rivian, annonçant l’arrivée imminente de ce programme.

États Éligibles au Leasing

Les clients des États suivants sont actuellement éligibles au leasing d’un R1T : Arizona, Californie, Colorado, Floride, Géorgie, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Nevada, Pennsylvanie, Texas et Washington. Rivian a l’intention d’étendre son programme de leasing aux véhicules construits sur mesure, y compris le modèle R1S, et de le rendre disponible dans d’autres États à l’avenir.

Détails du Programme de Leasing

Les clients intéressés peuvent rechercher les options de leasing disponibles dans l’inventaire existant de Rivian en entrant leur code postal. Le configurateur R1T de Rivian et la page de support de leasing offrent des informations supplémentaires, y compris sur les crédits d’impôt fédéraux potentiels pour le leasing d’un nouveau véhicule électrique.

Implications pour Rivian et le Marché EV

Ce programme de leasing représente un mouvement stratégique pour Rivian, visant à rendre ses véhicules électriques plus accessibles et attractifs pour une plus grande clientèle. En offrant des options de leasing, Rivian espère stimuler la demande et élargir sa base de clients, tout en concurrençant dans un marché des véhicules électriques en pleine expansion.

Conclusion : Une Opportunité pour les Consommateurs

Avec le lancement de son programme de leasing pour le R1T, Rivian facilite l’accès à l’une des offres les plus innovantes du marché des véhicules électriques. Cette initiative pourrait non seulement stimuler les ventes de Rivian, mais aussi encourager une adoption plus large des véhicules électriques.

Que pensez-vous de cette initiative de Rivian ? Le leasing vous semble-t-il être une option attrayante pour acquérir un véhicule électrique ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.