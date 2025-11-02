Elon Musk face au futur : X, Tesla, OpenAI et la bataille pour l’énergie du XXIe siècle

Dans un épisode exceptionnel de “Pod Up”, Elon Musk s’est prêté à un échange sans détour de 90 minutes, revenant sur les grands sujets qui façonnent son action — et, plus largement, notre avenir collectif : X (anciennement Twitter), Tesla, OpenAI, l’intelligence artificielle, et la transition énergétique mondiale.

Cette conversation dense, souvent surprenante, donne un aperçu unique des défis auxquels se confrontent les géants technologiques et des convictions profondes du patron de Tesla et SpaceX.

X, Grokipedia et la guerre de l’information

Elon Musk a débuté cet entretien en revenant sur les trois années écoulées depuis l’acquisition de Twitter. Rebaptisée X, la plateforme s’impose désormais comme un espace d’expression plus ouvert — selon Musk — mais aussi plus contesté.

Il évoque notamment le nouvel algorithme de recommandation, devenu sujet de débat, et l’étonnant phénomène “Sydney Sweeney everywhere” qui illustre, selon lui, les biais d’attention algorithmique.

Mais la vraie révolution pourrait venir de Grokipedia, le projet que Musk présente comme une alternative à Wikipédia. Sa promesse : un système de connaissance plus transparent, moins politisé et résistant aux biais de confirmation.

Dans un monde saturé d’informations manipulées, Elon propose rien de moins qu’un nouveau paradigme : la réinformation algorithmique.

Tesla : un vote décisif et un avenir en suspens

Autre moment fort : la discussion sur le vote des actionnaires concernant la rémunération d’Elon Musk.

Il pose une question dérangeante : « Si le vote échoue, dois-je rester chez Tesla ? »

Cette déclaration ouvre un débat crucial.

Tesla n’est plus seulement un constructeur automobile : c’est une infrastructure mondiale d’électrification, de la voiture à la batterie domestique.

Sans Musk, la direction stratégique de l’entreprise pourrait s’infléchir vers un modèle plus industriel et moins visionnaire.

Ce moment souligne aussi l’enjeu de gouvernance des entreprises technologiques : comment équilibrer innovation, pouvoir personnel et intérêt collectif ?

OpenAI, procès et hypocrisie du “for-profit”

Elon revient ensuite sur son procès contre OpenAI, société qu’il avait cofondée avec Sam Altman.

Son reproche : la transformation d’une entité à but non lucratif, dédiée à l’IA éthique, en un géant commercial à la solde de Microsoft.

Pour Musk, cette évolution trahit la mission originelle de l’entreprise.

Il ironise : « Ils ont appelé ça OpenAI, mais tout y est fermé ».

Son alternative, xAI, vise à développer une intelligence artificielle “alignée sur la vérité”, en opposition à ce qu’il considère comme une IA politiquement formatée.

Derrière cette opposition idéologique, c’est toute la question de la gouvernance morale de l’IA qui se pose : doit-elle être régulée, ouverte, ou laissée aux forces du marché ?

Robotaxis, IA et efficacité énergétique : la convergence totale

Dans la seconde moitié de l’épisode, Elon Musk aborde son autre obsession : l’efficacité énergétique de l’intelligence artificielle.

Pour lui, le véritable enjeu n’est pas seulement la puissance de calcul, mais le coût énergétique de cette puissance.

Les robotaxis, qu’il présente comme une révolution à venir dès la prochaine décennie, s’inscrivent dans cette logique d’optimisation systémique : moins d’erreurs humaines, moins de gaspillage énergétique, plus de rentabilité.

C’est la fusion de l’IA et de la mobilité, au cœur du modèle Tesla.

Bill Gates, le climat et la réconciliation énergétique

L’un des moments les plus inattendus de cette discussion est l’évocation de Bill Gates, longtemps en désaccord avec Musk.

Le fondateur de Microsoft semble désormais reconnaître la place incontournable de Tesla dans la lutte contre le changement climatique, notamment sur la production solaire et la diversification énergétique.

Elon, de son côté, appelle à une approche pragmatique : solaire, nucléaire et stockage massif d’énergie comme piliers d’un monde post-carbone.

Ici encore, son discours rompt avec les dogmes : « L’énergie solaire est la plus abondante, mais pas toujours la plus stable. Le nucléaire doit revenir dans la discussion. »

Au-delà d’Elon : les lignes de fracture du futur

Cet épisode de “Pod Up” ne se résume pas à une interview : c’est un miroir des tensions qui traversent notre époque.

Entre ouverture et contrôle, innovation et responsabilité, liberté d’expression et désinformation, Elon Musk incarne une dialectique constante : celle du progrès à double tranchant.

Qu’on l’admire ou qu’on le critique, une chose est certaine : il force le débat là où d’autres l’évitent.

Et dans un monde où la technologie redéfinit chaque semaine les frontières du possible, cette parole brute, parfois dérangeante, garde une valeur inestimable.

