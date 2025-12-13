Elon Musk : « Le FSD de Tesla est tellement performant que vous pourrez envoyer des SMS et conduire en même temps »

Lors de la récente réunion des actionnaires de Tesla, Elon Musk a souligné que le principal défi de l’entreprise n’était pas tant la réussite technique du Full Self-Driving (FSD) de Tesla, mais plutôt la prise de conscience des consommateurs sur les progrès réalisés par cette technologie. L’objectif est de démontrer à quel point cette technologie a évolué et pourquoi elle pourrait être essentielle pour les conducteurs du futur.

La nécessité d’une éducation des consommateurs

Elon Musk a affirmé que l’une des meilleures stratégies de Tesla en matière de conduite autonome réside dans l’éducation des clients potentiels. Nombreux sont ceux qui ont payé pour la technologie FSD sans jamais l’avoir réellement utilisée. Pour Musk, il est indispensable de montrer combien il est simple de l’activer et les avantages qu’elle offre. Une fois qu’ils l’ont utilisée pendant quelques jours, il remarque que les clients ne peuvent plus s’en passer. Le défi réside donc dans la sensibilisation et l’instruction des utilisateurs actuels et potentiels sur les capacités impressionnantes de cette technologie.

L’analogie de « Frozen Boots »

Musk utilise une métaphore intéressante en qualifiant le choix entre une voiture « normale » et celle avec FSD de choix entre une voiture classique et « Frozen Boots ». Même s’il n’a pas explicitement expliqué ce qu’il entendait par « Frozen Boots », il est clair qu’il cherche à souligner la fraîcheur et l’attrait du FSD par rapport à des véhicules traditionnels. Il s’agit de créer une perception d’un produit non seulement innovant mais aussi tendance et incontournable.

Version 14 : Vers une conduite plus décontractée

La version 14 du FSD semble marquer un tournant. Elon Musk a suggéré qu’avec les améliorations continues de la technologie, Tesla est presque prête à autoriser des pratiques comme envoyer des textos en conduisant, ce qui est actuellement considéré comme dangereux et illégal dans de nombreux endroits. Bien que cela puisse susciter des débats sur la sécurité, Musk souhaite souligner la confiance de Tesla en sa technologie et sa capacité à changer radicalement notre façon d’interagir avec nos véhicules.

Le futur des véhicules autonomes

À mesure que Tesla avance dans le développement de son FSD, il est crucial que les consommateurs soient informés et éduqués sur ce que cela implique. La technologie de conduite autonome n’est pas seulement un gadget futuriste, mais pourrait devenir un élément clé de nos modes de vie modernes. Pour que Tesla réussisse cette transition, l’adoption de cette technologie devra être soutenue par une forte compréhension et acceptation du public.

En conclusion, Elon Musk souligne non seulement les avancées technologiques de Tesla, mais met également en lumière la nécessité d’une éducation continue pour les utilisateurs. Transformer la perception du public à propos des voitures autonomes pourrait bien être la clé qui déverrouille l’avenir de la mobilité.