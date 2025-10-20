Elon Musk recadre un ancien employé de Tesla sur sa rémunération… à quelques jours du vote des actionnaires

À l’approche du meeting annuel des actionnaires de Tesla le 6 novembre 2024, la controverse autour de la rémunération d’Elon Musk refait surface. Et cette fois, le patron de Tesla ne se contente pas de rester silencieux : il est monté au créneau sur Twitter pour recadrer un ancien employé qui critiquait son package 2025.

Le débat : un package à 20 milliards ?

L’ex-employé contestait le dernier package proposé pour Musk. Selon lui, si la capitalisation boursière de Tesla atteignait 2 000 milliards de dollars dans les 10 prochaines années, cela représenterait un paiement d’environ 20 milliards de dollars, ce qui sous-performerait largement le S&P 500 et ne dépasserait même pas vraiment l’inflation.

« Désolé, Tesla, certains d’entre nous (et apparemment ISS aussi) ne pensent tout simplement pas qu’une telle sous-performance par rapport au S&P 500 vaille 20 milliards de dollars de valeur d’entreprise », écrivait-il.

Il ajoutait que d’autres PDG compétents pourraient faire croître Tesla tout autant pour beaucoup moins, tout en évitant les “drames politiques” liés à la direction de l’entreprise.

La réponse de Musk : valeur réelle vs perception

Elon Musk a réagi avec son style direct :

« Tesla vaut plus que toutes les autres entreprises automobiles combinées. Lequel de ces PDG voudriez-vous voir diriger Tesla ? »

Le message est clair : la rémunération proposée n’est pas une prime fixe, mais un package lié à la performance réelle, que les actionnaires ont déjà validé à deux reprises dans le passé. Le CEO ne percevra rien si Tesla n’atteint pas les objectifs ambitieux de 2025.

Tesla is worth more than all other automotive companies combined. Which of those CEOs would you like to run Tesla?



It won’t be me. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2025

Pourquoi ce vote du 6 novembre est crucial

Le meeting du 6 novembre sera l’occasion pour les actionnaires de se prononcer à nouveau sur le CEO Performance Award 2025. Ce vote intervient dans un contexte délicat :

Les packages précédents ont été approuvés deux fois par les actionnaires.

Certains analystes et actionnaires, comme ISS, estiment que ce package pourrait surpayer le PDG par rapport à une simple comparaison avec le S&P 500.

Musk défend une approche alignée sur la création de valeur réelle pour Tesla et ses actionnaires, plutôt que sur des benchmarks classiques.

Le clash qui fait le buzz

Cette controverse illustre parfaitement la tension entre perception des actionnaires et vision d’un CEO visionnaire. Le débat dépasse la simple question de chiffres : il touche à la valeur réelle d’un leadership capable de transformer une entreprise et de dominer un marché mondial.

Dans tous les cas, Elon Musk montre une fois de plus qu’il sait manier Twitter comme un outil de communication stratégique, même pour défendre sa rémunération face aux critiques.