Emil Frey Racing annonce poursuivre son partenariat avec R-M : un mariage de technologie et de tradition

En 2023, Emil Frey Racing, une institution suisse dans l’industrie automobile, continue sa collaboration avec R-M, la marque de peinture premium de BASF, pour son équipe de course.

Ce partenariat, marqué par l’esprit d’équipe, la passion et une coopération étroite, témoigne de la volonté des deux organisations de soutenir les jeunes talents dans le domaine du sport automobile.

Une relation historique

Source : R-M

L’Emil Frey Group, fondé en 1924, a depuis longtemps établi une place de choix dans l’industrie automobile européenne. L’année prochaine, le groupe célèbrera son 100e anniversaire, une étape mémorable qui souligne son succès et sa longévité.

La relation entre l’Emil Frey Group et R-M s’étend sur de nombreuses années. Les entreprises Emil Frey en Suisse et en Europe ont fait confiance aux produits et solutions premium de R-M pour leurs ateliers de carrosserie. « Nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec la société Emil Frey Group et nous nous réjouissons de soutenir une nouvelle fois l’équipe Emil Frey Racing cette année, » a déclaré Chris Jackman, directeur du Global Strategic Account Management BASF Automotive Refinish Coatings.

Un engagement renouvelé pour 2023

Cette année, deux nouvelles Ferrari feront leur apparition sur la piste. Au total, l’équipe participera à treize compétitions, dont cinq courses sprint dans le GT World Challenge Europe et huit week-ends de courses DTM. La saison a débuté avec la course à Brands Hatch (Royaume-Uni) les 13 et 14 mai derniers.

Emil Frey Racing entre dans cette nouvelle saison avec une motivation renouvelée, introduisant une toute nouvelle voiture de course, la Ferrari 296 GT3, et se lançant pour la première fois dans la série de courses DTM. Lorenz Frey-Hilti, membre de l’équipe de direction, a déclaré : « Nous entamons la nouvelle saison, qui nous réserve de nombreuses nouveautés, avec une motivation sans faille. […] Je suis très heureux que nous entamions notre septième saison avec R-M et que nous puissions continuer à compter sur ce soutien. »

R-M : une expertise en matière de peinture

R-M est une marque clé de BASF, leader mondial de la chimie. Spécialisée dans les peintures pour carrosserie automobile, R-M est reconnue pour ses peintures hydrodiluables et à haute densité pigmentaire, deux technologies respectueuses de l’environnement. Ces produits permettent à R-M de respecter les réglementations mondiales en matière de réduction des émissions de solvants, tout en offrant une résistance et une finition de qualité équivalente à celles des peintures traditionnelles.

La collaboration entre R-M et Emil Frey Racing s’inscrit donc dans une vision commune de l’avenir de l’industrie automobile, où la technologie de pointe et l’engagement envers l’environnement se rencontrent. Ce partenariat promet non seulement de mettre en lumière le talent des jeunes pilotes, mais aussi de poursuivre l’innovation technologique dans le domaine de la peinture automobile, qui est de plus en plus critique pour les performances et l’esthétique des véhicules de course.

La synergie entre la technologie et le sport automobile

L’implication de R-M dans le sport automobile va bien au-delà du simple soutien financier ou de l’approvisionnement en produits. Leur engagement témoigne d’une véritable synergie entre la technologie des peintures et le sport automobile.

La peinture automobile, en particulier dans le sport de haut niveau, joue un rôle essentiel non seulement en termes d’esthétique, mais aussi de performance. Les peintures modernes doivent être légères, résistantes et capables de résister à des conditions extrêmes, tout en offrant une finition attrayante qui rehausse l’identité visuelle de l’équipe.

La collaboration entre R-M et Emil Frey Racing est donc une fusion parfaite de ces deux mondes. En utilisant les produits premium de R-M, Emil Frey Racing bénéficie d’une technologie de peinture de pointe qui répond à ses exigences rigoureuses en matière de performance, tout en respectant les normes environnementales. De plus, en soutenant une équipe de course aussi prestigieuse, R-M a l’occasion de démontrer l’efficacité de ses produits dans les conditions les plus exigeantes.

Vers un avenir prometteur

Alors que Emil Frey Racing se prépare pour une autre année excitante de courses, avec l’introduction de nouvelles voitures de course et l’entrée dans de nouvelles compétitions, le soutien continu de R-M souligne leur engagement commun envers l’excellence, l’innovation et le développement de jeunes talents.

Le partenariat entre Emil Frey Racing et R-M va donc bien au-delà du sport automobile. C’est une alliance entre deux organisations qui partagent une vision commune d’un avenir où technologie de pointe, respect de l’environnement et soutien des talents sont au cœur de leur mission. En regardant vers l’avenir, il est clair que ce partenariat continuera à repousser les limites de ce qui est possible dans le sport automobile.

Alors que nous continuons de couvrir l’évolution dynamique du monde de l’automobile, restez à l’écoute sur Tesla Mag pour des mises à jour sur Emil Frey Racing, R-M et bien plus encore.