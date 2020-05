Nous mettons à l’honneur sur Tesla Magazine la start-up GCK-Energie au travers d’une interview sur le vif avec Guerlin Chicherit, le Président du groupe GCK. Un groupe Français qui s’engage pour la planète. On aime!

Interview Guerlin Chicherit

Quel est le stade du développement produit?

Après une phase de tests du concept en 2019, nous finalisons actuellement l’industrialisation et la certification de l’offre.

Sur la technologie en elle-même nous avons déjà un système largement éprouvé en Rallye Cross puisque nous sommes en totale autonomie en énergie verte sur nos espaces hospitalité et nos paddocks.

La solution s’adresse-t-elle aux particuliers ou entreprises?

La solutions s’adresse aux entreprises, commerces et administrations qui souhaitent offrir à leurs clients, collaborateurs ou administrés une solution de recharge de leurs véhicules électriques. Le concept de notre solution permet de déployer des bornes très facilement et de répondre ainsi aux nouveaux objectifs fixés par le Président d’une part, et aux objectifs RSE que se sont fixés les entreprises d’autre part.

Est-ce que le développement international est envisagé?

Oui un déploiement à l’international est prévu. En tant que professionnels de la course automobile, la mobilité internationale est dans notre ADN. L’expansion de GCK-Energy l’est aussi forcément.

Quelles sont les différentes offres envisagées?

Nous avons un double business modèle. Notre solution sera disponible à la vente ou en location, avec sous sans exploitation.

Quand et comment pouvons-nous nous équiper de la technologie?

Les premières livraisons/installations sont envisagées fin 2020/début 2021. Il suffit de nous contacter via le sitehttps://gck-energy.com.

GCK Energy est une société française créée fin 2019 à l’initiative de Guerlain Chicherit (fondateur du groupe GCK), Eric Boudot (Président Directeur Général de la société IBS) et Ivan Steyert (Président et Directeur Général de la société SOCOMEC).

GCK Energy a pour ambition de fournir de l’énergie verte aux acteurs de la mobilité, du sport automobile et de la construction. Aujourd’hui, la société est en mesure de relever des défis d’envergure à l’international et comptera bientôt parmi les acteurs de référence du stockage et de la gestion d’énergie propre.

