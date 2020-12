Le point sur les mises à jour Tesla

- Communauté -

Pour ce premier guide, nous faisons un retour en arrière sur une année rondement menée pour Tesla avec de nombreuses mises à jour appréciées par les utilisateurs

En cette fin d’année 2020, la rédaction vous propose un retour sur les mises à jour proposées.

Une marque automobile particulièrement innovante

En 2020, le constructeur californien ne s’est pas laissé abattre. Que cela soit pour améliorer les caractéristiques ou les performances de ses différents modèles, les changements sont notables.

Le pilotage automatique, l’interface de l’utilisateur, le chargement ou l’audio, ainsi que la sécurité et la qualité de vie n’ont pas été laissés pour compte. Des jeux sont même disponibles pour plus de fun !

Ses mises à jour sont appréciables mais ne sont pas considérées comme véritablement gratuites pour certains membres.

Pour eux, cela fait partie du service de la marque, ainsi que de sa stratégie commerciale pour attirer de nouveaux clients. Bien que ses nouveautés soient, dans leur ensemble, valorisées, d’autres envies n’ont pour le moment pas été prises en compte.

Les exigences d’Elon Musk peuvent être critiquées quant aux conditions de travail de ses employés (cf. mise à jour aux alentours de Noël). Mais on peut tout de même noter que d’autres marques, comme BMW ou Lexus, permettant de telles mises à jour sont rares…

Un résumé des différentes mises à jour de la marque

Ressource extraordinaire en provenance du Groupe Reddit de Tesla dont nous sommes membres !

Des mises à jours appréciables et remarquées

L’augmentation de la capacité de chargement des Tesla a été appréciée, tout comme la meilleure prise en compte de la sécurité des passagers, notamment via les caméras. De manière générale, la qualité de vie des utilisateurs de la marque a été améliorée, ce qui constitue un excellent point.

Des nouveautés incluses dans le service proposé par Tesla

Si de nombreux utilisateurs ont valorisé la générosité de la marque, d’autres ont pointé du doigt le fait que ses mises à jour soient en réalité incluses dans le service proposé par la marque. Le prix d’achat d’un véhicule Tesla est, en effet, assez élevé. Ses mises à jour sont donc bienvenues mais font véritablement partie de la vente.

Pour les propriétaires plus suspicieux, ils verront avec le temps si la marque poursuit des mises à jour régulières et d’envergure conséquente comme celles-là. Certains estiment même que certains changements étaient nécessaires pour la sécurité des passagers, comme le chargeur de 250 kW pour les modèles S et X. Le précédent ayant tendance à surchauffer.

Une stratégie commerciale indéniable

Parmi ces consommateurs plus prudents sur l’éloge de la marque, certains exhortent leurs prochains à profiter de ses services tant qu’ils sont “gratuits” – sous-entendu, après l’achat d’une Tesla. Ils reprochent à la marque de prévoir des mises à jour payantes dans le futur, une fois que leur marché sera plus important.

C’est une technique commerciale assez classique : la marque offre un certain nombre de garanties et de nouveautés afin d’augmenter son nombre de consommateurs pour introduire par la suite des coûts supplémentaires et donc, augmenter son profit.

Le constructeur peut encore mieux !

Certains propriétaires de Tesla souhaiteraient une performance accrue, notamment au niveau de la puissance du moteur. L’audio pourrait également être davantage amélioré. Des nouveautés en termes de jeu pourraient aussi séduire les plus joueurs des clients de la marque… On attend avec impatience les surprises de Tesla pour 2021 !

