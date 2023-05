Est-ce que la Tesla Model Y est un bon investissement ?

Les voitures sont généralement considérées comme des biens dépréciables et non comme des investissements. Cependant, si vous considérez l’achat d’un véhicule comme un investissement dans votre qualité de vie, votre efficacité énergétique et votre impact environnemental, alors la question mérite d’être posée : la Tesla Model Y est-elle un bon investissement ?

En janvier 2020, deux voitures se démarquaient par leurs performances, leurs fonctionnalités et la taille approximative de leur habitacle : la Tesla Model 3 Long Range Dual Motor et la Mercedes-Benz C-Class AMG C 43 4MATIC Sedan.

Tesla ou Mercedes ?

Selon Edmunds, site de référence pour l’évaluation des véhicules, le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) de la Model 3 était de 49 900 $ à sa sortie. En décembre 2022, sa valeur ‘private party’ dans son état actuel était d’environ 52 000 $, soit une augmentation de 2 000 $.

Par comparaison, la Mercedes, dont le MSRP était de 55 950 $, avait une valeur de ‘private party’ de 38 000 $ en décembre 2022. Elle avait donc perdu plus de 18 000 $ en trois ans et 70 000 miles. En ajoutant les coûts d’entretien plus élevés de la Mercedes, l’écart se creuse encore plus. Et il s’élargit encore lorsque l’on tient compte des coûts de conduite plus faibles de la Tesla, grâce à des options de recharge bon marché ou gratuites.

Certains ont avancé que la ‘bulle’ Tesla allait éclater et que les voitures de la marque commenceraient à se déprécier plus rapidement. Pourtant, malgré la perte du crédit d’impôt fédéral aux États-Unis, cela ne s’est pas encore produit.

Cela dit, si la question est de savoir si une Tesla offre un meilleur rapport qualité-prix qu’une autre marque de voiture, alors la réponse est un oui sans équivoque. Certes, le coût initial peut être un obstacle pour beaucoup, mais une fois l’achat effectué, c’est là que vous commencez à récupérer votre mise.

Recharger sa Tesla à la maison pour être gagnant

Premièrement, les coûts de recharge sont bas. La plupart des propriétaires de Tesla rechargent leur véhicule à la maison, la nuit, via une borne intelligente. Le coût équivalent en carburant serait de l’ordre de 150 à 180 miles par gallon pour une voiture à combustion interne. De plus, les coûts d’entretien sont pratiquement nuls, sans huile, filtre, courroie, freins, etc. à remplacer.

Ensuite, les performances sont au rendez-vous, avec une accélération de 0 à 60 mph en 2,4 secondes. L’habitacle est confortable, la conduite est agréable et le véhicule offre une grande polyvalence, avec des sièges arrière rabattables pour un espace de chargement important. Sans parler du système audio de haute qualité et du système de navigation intégré, de l’autopilote et de la possibilité de contrôler le chauffage et la climatisation à partir de votre smartphone.

Enfin, le service après-vente de Tesla est remarquable, avec des techniciens qui se rendent à votre domicile au lieu de vous faire apporter votre voiture à l’atelier. Les mises à jour logicielles régulières améliorent continuellement les performances de la voiture.

En somme, l’investissement dans une Tesla, et en particulier la Model Y, peut être considéré comme judicieux, non seulement du point de vue financier, mais aussi en termes de confort, de performances et d’impact environnemental. Une voiture qui offre autant d’avantages tout en conservant sa valeur au fil du temps est rare. Ainsi, si vous voyez l’achat d’un véhicule comme un investissement dans votre qualité de vie, alors la Tesla Model Y pourrait bien être le choix parfait pour vous.